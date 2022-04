Entretien Vuong Dinh Hue et Om Birla

À l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue, le président de la Chambre du peuple indien (chambre basse) Om Birla effectue une visite officielle au Vietnam du 19 au 21 avril.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le président de la Chambre du peuple indien (chambre basse) Om Birla. Photo : VNA

Lors d’un entretien ce mardi 19 avril à Hanoï, les deux dirigeants se sont informés de la situation dans chaque pays. Om Birla a précisé que l'Inde visait à être un leader mondial dans de nombreux secteurs et domaines, tout en continuant à relever les défis dans la vie socio-économique. Om Birla a félicité le Vietnam de s'être fixé comme objectif d'ici 2045 de devenir un pays développé à revenu élevé. Il a demandé à deux pays de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies, des services, de la transformation numérique, du renforcement de la connectivité des entreprises..., et de faire des technologies de l’information d’un domaine de coopération stratégique.

Vuong Dinh Hue a annoncé qu'au début de cette année, l'Assemblée nationale du Vietnam avait approuvé un plan de relance économique de près de 17 milliards de dollars pour les deux années 2022-2023 et amendé et complété de nombreux projets de loi pour promouvoir la croissance économique. Il a souhaité partager avec la Chambre du peuple indien des expériences en matière de renforcement institutionnel et de mobilisation et d'allocation de ressources pour le relèvement et le développement post-pandémique.



Le Vietnam considère l'Inde comme une puissance mondiale et soutient l'Inde pour qu'elle joue un rôle plus important dans les institutions multilatérales, maintienne et assure l'ordre mondial multipolaire et fondé sur le droit international. Le Vietnam soutient l'Inde pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies lorsque ce mécanisme est élargi, rejoindre le Forum de coopération Asie-Pacifique. Le Vietnam salué la promotion de la politique de « Regard vers l’Est » menée par l'Inde et sa participation active aux mécanismes dirigés par l'ASEAN, et remercié l'Inde pour considérer le Vietnam comme un pilier de cette politique, a dit le dirigeant vietnamien.

Les deux dirigeants ont discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun. Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont convenu de la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la coopération, le développement et le respect du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982). A propos de la situation en Ukraine, les deux parties ont affirmé l'importance du respect du droit international et souhaité que les parties concernées favorisent le dialogue et la négociation pour mettre fin aux hostilités et rétablir la paix sur la base du respect des intérêts légitimes des parties, conformément au droit international, en assurant la sécurité des gens, résoudre les problèmes humanitaires.

S'agissant de la coopération parlementaire, les deux dirigeants sont convenus de renforcer les échanges et les contacts entre les groupes parlementaires d'amitié, la coopération entre les commissions spécialisées,… et de se concerter activement et de coordonner les positions lors des forums internationaux et régionaux, ; renforcer la coopération internationale en réponse à la pandémie de COVID-19, à la reprise économique, au développement vert et durable, à l'innovation...

Om Birla, a déclaré que le Parlement indien venait de créer un groupe parlementaire d'amitié avec l'Assemblée nationale du Vietnam et espéré que ce groupe parlementaire contribuera à promouvoir la coopération parlementaire.

Vuong Dinh Hue a suggéré que l’organe législatif des deux pays propose aux deux gouvernements d'accélérer la mise en œuvre des accords signés ; de promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement et la coopération en matière de transfert de technologie, de production de vaccins, de connexion, de sciences - technologies, d’énergie, d’innovation, de transformation numérique, de relance économique et développement durable.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a déclaré qu'immédiatement après sa visite en Inde, il avait demandé au Premier ministre et aux ministères et secteurs vietnamiens d'étudier, de coopérer avec les agences indiennes pour mettre en œuvre les résultats de la visite. Actuellement, une entreprise indienne est venue enquêter et choisir la province de Hai Duong pour mettre en oeuvre le projet de parc pharmaceutique international avec un engagement d'investissement de 12 milliards de dollars.



A cette occasion, par l'intermédiaire du président de la Chambre du peuple indien Om Birla, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a invité le vice-président et président du Sénat indien Venkaial Naidu à se rendre au Vietnam.