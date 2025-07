Entretien téléphonique entre les Premiers ministres vietnamien et malaisien

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Ce dernier a informé son homologue vietnamien des mesures prises par la Malaisie, en tant que présidente de l'ASEAN, pour apaiser les tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Il a souligné la volonté de son pays de promouvoir le dialogue et de garantir la solidarité et l'unité dans la résolution des tensions frontalières entre les deux pays, tout en appelant les deux parties concernées à faire preuve de retenue, à ne pas recourir à la force, et à régler pacifiquement les différends sur la base du droit international, de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'ASEAN et du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les échanges réguliers entre les deux dirigeants, permettant une coordination opportune et un partage d'informations sur les questions d'intérêt commun. Il a transmis les salutations et vœux de santé du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au Premier ministre malaisien.

Le chef du gouvernement vietnamien a également salué les efforts du Premier ministre Anwar Ibrahim et de la Malaisie dans la résolution des tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande, notamment à travers la rencontre du 28 juillet entre les dirigeants des deux pays, qui a abouti à un accord de cessez-le-feu, première étape importante vers la désescalade.

Pham Minh Chinh a affirmé le soutien constant du Vietnam aux efforts de l'ASEAN et sa volonté de coopérer étroitement avec la présidence malaisienne pour préserver la solidarité régionale. Le Vietnam est prêt à envoyer des représentants dans les mécanismes dirigés par l'ASEAN, conformément à la proposition de la présidence malaisienne, afin d'assurer le respect du cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande et d'appuyer les efforts d'assistance humanitaire en faveur des populations concernées.

Concernant la coopération bilatérale, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance mutuelle et de mettre en œuvre des mesures concrètes pour approfondir leur partenariat stratégique global. Ils ont notamment souligné l'importance de promouvoir l'innovation, les sciences et technologies, l'énergie et l'interconnexion électrique entre le Vietnam, la Malaisie et Singapour en vue de construire un réseau électrique régional. Ils ont également convenu d'accélérer la signature d'un accord sur le commerce du riz afin de garantir la sécurité alimentaire en Malaisie.

Enfin, les deux Premiers ministres ont échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris les questions commerciales et douanières avec les pays, pour la paix, la stabilité et la prospérité des deux pays, de la région et du monde. -VNA/VI