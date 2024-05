Entretien téléphonique entre les Premiers ministres du Vietnam et de Singapour

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de son entretien téléphonique avec son homologue singapourien Lawrence Wong. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 29 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien téléphonique avec son homologue singapourien Lawrence Wong à l'occasion de son accession au poste de chef du gouvernement de Singapour.



Les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction devant le développement intégral et sans précédent de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment l’économie. Les deux pays ont convenu de porter leurs relations vers de nouveaux sommets dans les temps à venir.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que pour le Vietnam, Singapour était toujours un partenaire important dans la région et dans le monde.



Le gouvernement vietnamien continuera de se coordonner étroitement avec son homologue singapourien pour rendre le partenariat stratégique entre les deux pays plus fort, plus profond, plus substantiel et plus efficace, digne d'être un exemple typique de relations dynamiques au sein de l'ASEAN et un modèle pour promouvoir d'autres mécanismes de coopération au sein du bloc régional, a-t-il déclaré.



Le Premier ministre a proposé que les deux parties renforcent leur coopération en matière de défense et de sécurité, favorisent leur collaboration dans la finance, l'éducation, la formation, le tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples.



Le Premier ministre singapourien a affirmé qu'il continuerait à promouvoir les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux ainsi que les mécanismes de coopération bilatérale, notamment la réunion annuelle entre les Premiers ministres des deux pays pour accroître l'amitié et la confiance politique.



Selon lui, Singapour espère travailler avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement l'Accord-cadre sur la connectivité des deux économies ainsi que les relations Vietnam-Singapour pour l'économie verte et l'économie numérique, créant ainsi une prémisse pour porter la coopération Vietnam-Singapour à une nouvelle hauteur.



Lawrence Wong a évalué le réseau des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) comme un phare dans la coopération économique bilatérale, acceptant de promouvoir des VSIP de nouvelle génération, plus écologiques et mieux adaptés aux tendances et priorités de développement du Vietnam. Il a également affirmé qu'il demanderait aux ministres de continuer à encourager les entreprises à investir au Vietnam, en améliorant la qualité des capitaux, privilégiant les secteurs à haute technologie...



Concernant les questions régionales, les deux pays ont convenu de renforcer la solidarité de l'ASEAN, de soutenir le Laos à assumer avec succès la présidence de l'ASEAN en 2024 et d'accorder l'attention au développement durable des sous-régions de la région, y compris la sous-région du Mékong, contribuant ainsi à promouvoir la résilience, la prospérité, le développement durable et la centralité de l’ASEAN.



A cette occasion, Pham Minh Chinh a invité le Premier ministre de Singapour et son épouse à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. L’invitation a été acceptée.-VNA/VI