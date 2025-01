Entretien téléphonique entre le SG du Parti To Lam et le SG du Parti, président chinois Xi Jinping

Photo : VNA

Le 15 janvier, au siège du Comité central du Parti communiste du Vietnam à Hanoï, le secrétaire général To Lam s’est entretenu au téléphone avec le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18/1/1950 - 18/1/2025).

To Lam a adressé ses condoléances aux familles des victimes et à toutes les personnes affectées par le récent meurtrier tremblement de terre au Tibet.

Xi Jinping a sincèrement remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur sympathie opportune à la Chine, suite au puissant séisme.

To Lam a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens appréciaient toujours le soutien et l’aide précieux que le Parti, l’État et le peuple chinois ont apportés au Vietnam au cours des périodes historiques, tout en affirmant que le Vietnam considérait toujours le développement des relations avec la Chine comme une priorité absolue dans sa politique étrangère globale d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification.

Xi Jinping a affirmé que le Parti et l'État chinois accordaient la priorité au développement des relations avec le Vietnam dans leur politique étrangère de bon voisinage.

À cette occasion, les deux dirigeants ont conjointement annoncé le lancement de l'Année d'échange humanitaire Vietnam-Chine 2025. Ils ont convenu de bien coordonner pour l’organisation des activités visant à célébrer le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et l’Année d’échange humanitaire Vietnam-Chine 2025 ; de promouvoir la propagande et l’éducation parmi toutes les classes de la population, en particulier la jeune génération des deux pays, sur la bonne amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine.

Les deux secrétaires généraux ont convenu de continuer à renforcer les échanges stratégiques entre les deux Partis et les deux pays, en particulier les échanges de haut niveau ; d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération au sein des canaux du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et de l’organe législatif ; de promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité ; de créer de nouvelles percées dans la coopération économique ; d’élargir la coopération commerciale et d'investissement dans les domaines émergents.

Xi Jinping a salué les efforts du Vietnam pour renforcer la promotion sur la qualité afin d'accroître la consommation de produits agricoles vietnamiens de haute qualité sur le marché chinois.

Les deux dirigeants ont également partagé des informations sur la situation de chaque Parti et de chaque pays ; ont convenu d’accroître l’échange d’expériences et de théories dans la construction du socialisme ; de coordonner les activités pour les questions internationales et régionales.

To Lam a suggéré que les deux parties demandent aux secteurs et aux niveaux de rechercher activement des méthodes et des mesures efficaces pour mieux contrôler et résoudre les désaccords et renforcer la coopération appropriée au niveau des relations bilatérales, sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le secrétaire général du Parti To Lam a respectueusement invité Xi Jinping et son épouse à visiter à nouveau le Vietnam en 2025. L’invitation a été acceptée avec joie. -VNA/VI