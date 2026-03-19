Entretien téléphonique entre le PM Pham Minh Chinh et son homologue algérien Sifi Ghrieb

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le soir du 18 mars, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb afin de promouvoir les relations bilatérales et d’échanger sur des questions internationales d’intérêt commun.

Se félicitant des résultats très positifs obtenus lors de sa visite en Algérie en novembre 2025, notamment l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, le chef du gouvernement vietnamien a souligné qu’il garde un souvenir marquant de l’accueil chaleureux réservé par les dirigeants et le peuple algériens au Vietnam.

Il a proposé aux deux pays d’accélérer la mise en œuvre des engagements et accords conclus, de finaliser rapidement un programme d’action pour concrétiser le partenariat stratégique, en mettant l’accent sur les domaines clés tels que l’investissement, l’exploitation et le raffinage du pétrole, le commerce, la culture de produits agricoles vietnamiens en Algérie, la défense, les énergies renouvelables, les sciences et technologies ainsi que la transformation numérique.

Pham Minh Chinh a également exprimé ses préoccupations face à l’évolution des conflits au Moyen-Orient et à leurs impacts sur l’économie mondiale, y compris le Vietnam. Dans un esprit de solidarité, de coopération et de dialogue, il a appelé l’Algérie à soutenir la sécurité énergétique du Vietnam, notamment par la fourniture de pétrole brut et de gaz et à renforcer la coopération entre la société vietnamienne PVEP et la compagnie pétrolière nationale algérienne Sonatrach.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone, le soir du 18 mars, avec le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb. Photo : VNA

De son côté, le Premier ministre Sifi Ghrieb a affirmé que, sur la base des liens historiques entre les deux pays, l’Algérie est prête à soutenir la sécurité énergétique du Vietnam. Il a exprimé sa détermination à mettre en œuvre efficacement les accords conclus, notamment dans les secteurs de l’investissement, du commerce, de l’agriculture, de l’énergie et de la culture.

Soulignant les valeurs communes de paix, de solidarité et de développement, il a salué l’approche responsable du Vietnam face aux conflits au Moyen-Orient et ailleurs, tout en se déclarant disposé à coopérer pour appeler à des cessez-le-feu, à la désescalade et à la recherche de solutions pacifiques aux conflits dans le monde. - VNA/VI