Entretien téléphonique entre le leader du Parti To Lam et le PM singapourien Lawrence Wong

Le secrétaire général du Comité central du PCV, To Lam, s’entretient par téléphone avec le secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP) et Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong. Photo: VNA

Le 30 janvier, depuis Hanoï, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, s’est entretenu par téléphone avec le secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP) et Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong.



Cet échange s’est déroulé dans une atmosphère cordiale et empreinte de grande confiance, marquant une nouvelle étape dans le développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.



Lors de l’entretien, le secrétaire général To Lam a souligné les succès du 14e Congrès national du PCV, qui a dressé le bilan de 40 années de Doi moi (Renouveau), défini les objectifs et les tâches pour les cinq prochaines années, avec l’ambition de bâtir un Vietnam puissant et prospère, une nation forte et une société démocratique, juste et civilisée. Il a réaffirmé la ligne du Parti consistant à placer le citoyen au cœur du développement, tout en poursuivant résolument l’édification d’un Parti solide et intègre, la lutte contre la corruption et la réforme de l’appareil étatique en vue d’une plus grande efficacité.



Il a précisé que le pays s’oriente vers un nouveau modèle de croissance fondé sur l’économie de la connaissance, l’économie numérique, verte et circulaire, valorisant le dynamisme et le rôle des différents secteurs économiques.



Saluant l’évolution des relations bilatérales depuis plus de 50 ans, notamment après l’établissement du partenariat stratégique intégral en 2025, le dirigeant vietnamien a rappelé que Singapour demeure le premier investisseur de l’ASEAN au Vietnam, avec près de 4.400 projets représentant un capital total de 90 milliards de dollars. Il a invité Singapour à poursuivre son soutien dans la formation des cadres et le partage d’expériences en matière de politiques socio-économiques, tout en se félicitant de l’approbation rapide du Programme d’action mettant en œuvre le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, signé en octobre dernier.



Face à une conjoncture internationale complexe, To Lam a proposé d’intensifier la coopération au sein de l’ASEAN et de consolider la confiance politique par des échanges de haut niveau, la mise en œuvre du Plan d’action pour la période 2025-2030, ainsi que l’établissement rapide de mécanismes de dialogue entre les deux Partis. Il a plaidé pour une accélération des investissements dans les hautes technologies, les énergies renouvelables et le développement des zones industrielles VSIP 2.0, ainsi que pour la promotion de l’échange de crédits carbone.



Sur le plan sécuritaire, il a proposé de renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité, sollicitant l’appui de Singapour dans la lutte contre la criminalité transnationale, l’édification du Centre national de données du Vietnam et la consolidation du rôle central de l’ASEAN. Il a également suggéré aux deux pays de collaborer étroitement en préparation de la présidence singapourienne de l’ASEAN et de l’accueil par le Vietnam de l’APEC en 2027, tout en œuvrant à l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel.



De son côté, le Premier ministre Lawrence Wong a chaleureusement félicité le Vietnam pour la réussite de son XIVe Congrès et a salué la réélection de To Lam à la tête du Parti pour le 14e mandat. Il a exprimé son admiration pour les réalisations remarquables accomplies par le Vietnam sous la direction du PCV et a réaffirmé que Singapour accorde une priorité élevée au renforcement du partenariat stratégique intégral avec Hanoï.



Le Premier ministre Lawrence Wong a exprimé son plein accord avec les propositions avancées, confirmant la priorité accordée aux relations bilatérales et la volonté de Singapour de concrétiser les engagements pris, notamment en matière d’échanges de hautes délégations, ainsi que de coopération économique, de défense et de sécurité.



Il a notamment annoncé l’objectif de porter à 30 le nombre de parcs industriels VSIP au Vietnam d’ici 2026, année marquant le 30e anniversaire de ce modèle de coopération emblématique.



Enfin, il s’est déclaré convaincu que, grâce à la détermination et aux efforts conjoints des dirigeants et des peuples des deux pays, le partenariat stratégique intégral Vietnam–Singapour continuera de se développer de manière vigoureuse et plus substantielle à l’avenir. – VNA/VI