Entretien Pham Minh Chinh - Sonexay Siphandone

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont affirmé la politique cohérente des deux Partis, des deux pays d’accorder la plus haute priorité à la consolidation et à la culture de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

L'entretien entre les deux Premiers ministres Pham Minh Chinh et Sonexay Siphandone. Photo : VNA

Lors de leur entretien mercredi du 11 janvier à Vientiane, les deux dirigeants ont exprimé leur joie devant l’approfondissement des relations bilatérales dans divers domaines, la consolidation de la confiance politique et notamment l’organisation de diverses activités significatives dans l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.

Le commerce est un point lumineux des relations bilatérales, avec un commerce bilatéral atteignant près de 1,7 milliard de dollars en 2022, soit une augmentation de plus de 21 % par rapport à 2021, dépassant l'objectif fixé (entre 10% et 15 %). Le Vietnam compte 5 nouveaux projets supplémentaires et 4 projets d'augmentation de capital initial d'une valeur totale de 70 millions de dollars, soit une augmentation de près de 50% sur un an.

Les deux dirigeants ont également convenu de continuer à rehausser le niveau de coopération économique ; de se soutenir dans la reprise post-pandémique, d’édifier une économie de marché à orientation socialiste, indépendante et autonome avec une intégration internationale étendue et efficace ; de poursuivre la coordination pour améliorer l'environnement des investissements et des affaires ; de renforcer la connexion effective entre les deux économies dans les transports, les télécommunications, l'énergie... ainsi que la connexion des infrastructures douces en termes d'institutions, de politiques, de commerce électronique, d'économie numérique, de finance, de banque et etc.

Les deux parties ont convenu de continuer à maintenir une croissance commerciale stable de 10 à 15 % par an ou plus ; à améliorer l'efficacité de la coopération dans les domaines de la justice, des sciences et des technologies, de la culture, du tourisme, de la coopération décentralisée. Elles ont souhaité coordonner et promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation, avec l’accent mis sur la formation des cadres à tous les niveaux.

Discutant de questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux chefs du gouvernement se sont accordés pour continuer à se coordonner étroitement, à renforcer l'échange d'informations et à se soutenir lors de forums multilatéraux régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ONU et de l’ASEAN comme lors des mécanismes de coopération sous-régionale ; pour maintenir la solidarité et la centralité de l'ASEAN, et coordonner pour maintenir la position commune de l'ASEAN sur les questions stratégiques, y compris la question de la Mer Orientale. Le Vietnam est prêt à aider le Laos à assumer avec succès ses responsabilités internationales dans les temps à venir, dont la présidence de l’ASEAN et de l’AIPA en 2024.

Après l’entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature de 10 documents de coopération concernant le partenariat numérique, l’entraide juridique, la formation et l’éducation, les transports, la finance, la santé, la diplomatie, la formation de cadres et l’établissement des relations de coopération et d’amitié.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a cordialement invité le Premier ministre Sonexay Siphandone à effectuer une visite officielle au Vietnam. L’invitation a été acceptée.