Entretien Pham Minh Chinh - Kishida Fumio

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'est entretenu ce dimanche à Hanoï avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio.

Les deux Premiers ministres se sont réjouis du développement exceptionnel des relations Vietnam-Japon et sont parvenus à un large consensus sur les grandes orientations et mesures visant à approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines, ce ouvrant une nouvelle étape de développement du Partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon.

Ils sont aussi convenus de promouvoir la coopération dans la relance économique post-COVID-19, de mettre effectivement en œuvre le programme de prêts d’aide publique au développement de nouvelle génération, avec des conditions préférentielles et des procédures simples et à long terme, pour la construction d'infrastructures stratégiques, les infrastructures de transport, la transformation numérique, la réponse au changement climatique, la santé, la transformation numérique…

Les deux parties se sont accordées pour renforcer la coopération dans l'investissement, le commerce, l'agriculture, l'énergie et l'environnement ; accélérer les procédures pour que le Japon ouvre son marché pour le longane vietnamien en septembre 2022 et créé des conditions favorables à d'autres fruits tels que les pomelos, les avocats et les ramboutans ; renforcer la coopération et le transfert de technologie pour que le Vietnam participe plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiales et régionale ; aider le Vietnam à accélérer la transformation numérique, à construire un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique ; continuer à promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense ; participer aux activités de maintien de la paix de l'ONU ; régler les conséquences de la guerre au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam considérait constamment le Japon comme un partenaire stratégique approfondi, fiable et important. Il a exprimé ses remerciements au gouvernement japonais pour son soutien actif au Vietnam dans la lutte contre le COVID-19.

Le Premier ministre Kishida Fumio a affirmé continuer à coopérer et à soutenir globalement le Vietnam dans le développement socio-économique ; soutenir le Vietnam dans le développement d'infrastructures clés telles que les infrastructures de circulation routière, les lignes ferroviaires urbaines et les chemins de fer à grande vitesse Nord-Sud, la lutte contre le changement climatique, la transformation énergétique... ; élargir l'accueil des stagiaires vietnamiens au Japon ; aider la communauté vietnamienne à vivre, étudier et travailler au Japon.



Les deux Premiers ministres ont également discuté des questions régionales et internationales, s'accordant pour se coordonner étroitement dans les forums internationaux et régionaux tels que l'ASEAN, le Mékong, les Nations Unies..., pour faire face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, les épidémies... ; pour mettre en œuvre de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du Partenariat économique régional global (RCEP).

Les deux parties ont également échangé des opinions sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun telles que la question de la Mer Orientale, la situation en Ukraine. Les deux parties se sont engagées à renforcer la coordination, à maintenir la paix et la stabilité dans la région et ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de promouvoir le règlement des différends par des moyens pacifiques, sans recours à la force ni à la menace de la force ; de respecter strictement le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 dans les activités en mer ; de respecter les procédures diplomatiques et juridiques ; de mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC pour achever bientôt le Code de conduite en Mer Orientale substantiel et efficace.



Concernant la situation en Ukraine, les deux parties ont affirmé respecter les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, en particulier les principes de respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, les droits et intérêts légitimes d'autres pays ; ne pas menacer ou utiliser la force dans les relations internationales ; tout en appelant les parties à promouvoir sans relâche le dialogue et la négociation pour trouver une solution pacifique durable. Le Vietnam a souhaité contribuer activement aux opérations de secours humanitaire, aux processus diplomatiques, au dialogue et aux négociations. Dans cet esprit, le Vietnam fournira une aide humanitaire de 500.000 dollars à l'Ukraine par le biais d'organisations humanitaires internationales.

Après les entretiens, les deux Premiers ministres Pham Minh Chinh et Kishida Fumio ont assisté à la cérémonie d’échange de 22 documents de coopération entre des ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays.

Ils ont tenu une conférence de presse conjointe pour annoncer les principaux résultats de leur entretien.

A cette occasion, les deux parties ont convenu d'approuver la mise à jour sur les progrès de la coopération dans huit domaines : santé (y compris la prévention du COVID-19) ; investissement et commerce, aide publique au développement et infrastructures ; échanges entre les deux peuples ; environnement et réponse au changement climatique ; justice ; défense et sécurité ; culture et éducation.