Entretien Nguyen Phu Trong - Xi Jinping

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, s'est entretenu le 12 décembre à Hanoï avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping.



Nguyen Phu Trong a souligné que la troisième visite au Vietnam du secrétaire général et président Xi Jinping avait eu lieu à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de l'établissement d’un partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays, exprimant les sentiments du dirigeant chinois pour la tradition d'amitié, la stature actuelle des relations bilatérales ainsi que les bonnes perspectives des ces relations dans les temps à venir. Il a exprimé sa conviction que cette visite constituait une nouvelle étape historique, portant les relations entre les deux Partis et les pays à un nouveau sommet, répondant aux aspirations et aux intérêts communs des deux peuples, pour la paix, la la coopération et le développement de la région et du monde.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a félicité et apprécié la signification historique du 20e Congrès du Parti communiste chinois avec l'établissement du statut de “noyau dirigeant” du secrétaire général et président Xi Jinping et le rôle directeur de la pensée Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère. Il a félicité la Chine, sous la direction du secrétaire général et président Xi Jinping, pour avoir réalisé de nombreuses et grandes réalisations depuis le 20e Congrès du Parti. Il a estimé que le Parti, l'État et le peuple chinois continueraient d’atteindre les objectifs et les tâches fixés par le 20e Congrès du Parti, de réaliser avec succès l'objectif du deuxième centenaire et d’édifier la Chine en tant qu’un pouvoir socialiste modernisé puissant, démocratique, civilisée, harmonieuse et belle.



Parlant de la situation au Vietnam, le leader du Parti communiste du Vietnam a souligné qu'au cours de la mi-mandat du 13e Congrès du Parti, face aux difficultés et défis plus graves et complexes, le Vietnam s'était efforcé et avait obtenu des résultats importants et assez globaux dans tous les domaines. Il a partagé les objectifs et l'orientation visant à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé selon l'orientation socialiste d'ici le milieu de ce siècle, ainsi que les objectifs de développement précis pour les années 2025, 2030 et 2045, qui ont été fixés lors du 13e Congrès national du Parti.



Nguyen Phu Trong a affirmé la politique étrangère constante du Parti et de l'État du Vietnam étant indépendante, autonome, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures ; la politique de défense de “quatre non”; l’intégration internationale intégrale, étendue et profonde. Le Vietnam est un ami, un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale. Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a affirmé que le Vietnam considérait le développement des relations avec la Chine comme une priorité absolue et un choix stratégique ; soutenait la Chine socialiste forte apportant des contributions de plus en plus importantes à la cause de la paix et du progrès de l'humanité. Il a exprimé son appréciation pour l'aide du peuple chinois à la cause révolutionnaire et à l’édification du socialisme et du développement du Vietnam.

Entretien à Hanoï entre les deux secrétaires généraux du Parti. Photo : VNA





Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a chaleureusement félicité et apprécié les réalisations que le Vietnam a accomplies au cours de près de 40 ans de Renouveau, en particulier les réalisations importantes et globales dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam, la promotion de la synergie et l’amélioration de son influence et sa position internationales. Il a estimé que sous la direction résiliente du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Parti, l'État et le peuple du Vietnam parviendraient à grands objectifs et tâches, créant une prémisse importante pour la mise en œuvre réussie des deux objectifs centennaux identifiés par le 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam.



Xi Jinping a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois accordaient une grande importance aux relations avec le Vietnam, considérant le pays comme une direction prioritaire dans leur politique étrangère de voisinage. Il a affirmé que la Chine soutenait fermement la cause d’édification du socialisme du Vietnam, soutenant le développement prospère et le bonheur du peuple vietnamien. Il a réitéré et souligné que la récente visite du secrétaire général Nguyen Phu Trong à la porte frontière de Huu Nghi (Amitié) et la plantation d'arbres de l'amitié visaient à envoyer un message de confiance et de développement dans les relations entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.



Les deux dirigeants ont examiné le processus de développement des relations entre les deux Partis et les deux pays. Ils sont convenus d'évaluer que les 15 années écoulées depuis l’établissement d’un partenariat de coopération stratégique intégral en 2008 et avec pour devise "voisinage amical, coopération intégral, stabilité durable, orientation vers l'avenir" et l'esprit de « bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie, bon partenaire”, la coopération dans tous les domaines avait connu des progrès positifs et globaux, les relations entre les deux Partis et les deux pays ne cessaient de s'étendre et de s'approfondir.



En prenant en haute considération des relations entre les deux Partis et les deux pays, en s'appuyant sur les réalisations du partenariat de coopération stratégique intégral au cours des 15 dernières années et en faisant face à de nouvelles exigences, les deux parties ont convenu d’édifier une communauté tournée vers un avenir partagé, de redoubler les efforts pour le bonheur des deux peuples, pour la paix et le progrès de l'humanité, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international et dans le respect mutuel et pour la coopération égale bénéfique, dans le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun ; et de persister dans la résolution des désaccords par des moyens pacifiques.



Les deux parties sont convenues de renforcer continuellement la confiance politique et d'intensifier les échanges entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays sous diverses formes. Les deux parties ont convenu de renforcer de manière plus substantielle la coopération en matière de défense et de sécurité, pour en faire l'un des piliers des relations bilatérales ; de promouvoir une coopération économique, commerciale et d’investissement plus durable et plus approfondie ; de renforcer l'éducation sur les relations traditionnelles entre les deux Partis et les deux pays, promouvoir la construction d'une base sociale plus solide pour les relations entre les deux Partis et les deux pays ; de renforcer une coordination multilatérale plus étroite au profit des deux pays et de contribuer positivement aux intérêts communs de la communauté internationale.



Concernant les questions maritimes, les deux dirigeants ont échangé des opinions sincères et franches, soulignant la nécessité de mieux contrôler et de résoudre activement les désaccords en mer afin de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale et dans la région.



Nguyen Phu Trong a demandé aux deux parties de mettre en œuvre des conceptions communes de haut niveau, de respecter les intérêts légitimes de chacun, de ne pas compliquer la situation et de résoudre les différends par des mesures pacifiques appropriées, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982 (CNUDM 1982), de mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), promouvoir le Code de conduite en Mer Orientale (COC), conformément à la CNUDM 1982.



Lors de leur entretien, les deux secrétaires généraux ont discuté de nombreuses questions internationales et régionales d'intérêt commun.



Nguyen Phu Trong a souligné que dans le contexte de développements internationaux et régionaux complexes, il est important que les pays mettent en œuvre conjointement des politiques de paix, de coopération et de développement ; respectent le droit international, les relations internationales, l'égalité et les intérêts légitimes de chacun ; règlent des désaccords par des moyens pacifiques, sans menace ni recours à la force dans les relations internationales ; coopèrent pour un développement mutuel et se coordonnent pour répondre aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels. 