Entretien entre les vice-présidents du Vietnam et du Nigéria

À l'invitation de son homologue vietnamienne Vo Thi Anh Xuan, le vice-président du Nigéria, Yemi Osinbajo, effectue une visite officielle au Vietnam du 5 au 7 décembre.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et son homologue Yemi Osinbajo. Photo: VNA

Il s’agit de la visite du plus haut niveau d’un dirigeant du Nigéria au Vietnam depuis 2005. La cérémonie d’accueil a eu lieu dans la matinée du 5 décembre à Hanoï, suivie d'un entretien entre les deux vice-présidents.



Lors de leur entretien, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et son homologue Yemi Osinbajo ont salué les avancées des relations bilatérales dans les domaines de la politique et de la diplomatie, du commerce et de l’investissement. Outre les contacts de haut niveau, le Vietnam et le Nigeria ont fait des efforts pour porter le commerce bilatéral à plus de 500 millions de dollars.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Les deux parties ont réaffirmé l'importance de renforcer les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux afin d’intensifier la confiance politique et de donner un nouvel élan à la coopération économique. Elles ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies. Le Vietnam et le Nigéria sont prêts à servir de pont l'un à l'autre pour nouer des relations avec des organisations régionales telles que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'ASEAN.



Vo Thi Anh Xuan et Yemi Osinbajo ont affirmé leur détermination de renforcer la coopération économique et d'augmenter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral. Ils ont souligné l'importance du développement agricole pour assurer la sécurité alimentaire nationale et mondiale, convenant que les deux pays disposaient d'une large marge de manœuvre pour coopérer dans ce domaine dans le cadre des modèles bilatéraux ou tripartites. Ils ont exprimé le souhait de renforcer la coopération en matière d'investissement, d'économie numérique, de transformation verte, d'énergie...



Les deux parties ont applaudi la signature d'un protocole d'accord de coopération en matière de défense dans le cadre de la visite. Elles ont convenu de promouvoir les négociations et la signature d’accords sur la promotion et la protection des investissements, de non double taxation et d'autres documents de coopération afin de renforcer le cadre juridique et de créer des conditions favorables à la coopération économique.



S’agissant des affaires internationales et régionales d’intérêt commun, les deux parties ont souligné l’importance du règlement pacifique des problèmes régionaux et mondiaux sur la base du respect du droit international.