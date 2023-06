Entretien entre les présidents vietnamien et sud-coréen

Le président de la République Vo Van Thuong et son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol ont convenu de travailler ensemble pour porter rapidement le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars et s’orienter vers 150 milliards de dollars en 2030, lors de leur entretien tenu venddredi 23 juin à Hanoï.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

La République de Corée a accepté de continuer à ouvrir son marché à des produits agricoles et aquatiques et aux fruits de saison du Vietnam, d'aider les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises sud-coréennes , et d’encourager ses entreprises à venir investir au Vietnam ou augmenter leurs investissements dans ce pays.



Les deux parties se sont félicitées de la signature d'un accord de coopération de 2 milliards de dollars pour mettre en œuvre de grands projets d'investissement au développement dans le domaine des transports et des infrastructures urbaines au Vietnam.



La République de Corée a affirmé continuer de considérer le Vietnam comme un « partenaire stratégique » en matière d’aide publique au développement, en augmentant le montant des aides non remboursables, en particulier dans les domaines de la recherche et du développement (R&D), de l'innovation, de la santé, de l'environnement...

Le président Vo Van Thuong a affirmé le soutien du Vietnam au renforcement du rôle de la République de Corée dans la région et dans le monde.

De son côté, le président Yoon Suk Yeol a affirmé que son pays attachait toujours de l'importance à son partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, le considérant comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de politiques dans la région.

Les deux parties ont convenu d’édifier des relations politiques et une coopération en matière de défense et de sécurité avec un niveau de confiance plus élevé et plus substantiel, de maintenir régulièrement les visites et les contacts de tous les niveaux, de renforcer la coopération substantielle dans le domaine de la défense et de la sécurité et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération disponibles.



Les deux parties se sont réjouies de la signature pour une prolongation du protocole d'accord selon le Programme de permis d'emploi pour les travailleurs étrangers (programme EPS). Elles ont convenu de continuer à accroître l'accueil de travailleurs vietnamiens et à élargir leur coopération en matière d’emploi, à diversifier les formes de coopération scientifique et technologique...



La République de Corée a promis d’aider le Vietnam à développer les industries culturelles, offrir plus de bourses à des étudiants vietnamiens...



Les deux parties ont convenu de promouvoir une coopération plus étroite entre les localités des deux pays, de multiplier les nouvelles liaisons aériennes entre les localités des deux pays.



Les deux dirigeants ont également procédé à un échange de vues sur la situation mondiale et régionale. Ils ont convenu de continuer à renforcer leur étroite coopération et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux.



Ils ont affirmé l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de maintenir un environnement pacifique et stable, l'ordre juridique et de régler les différends en mer par des moyens pacifiques, de garantir les droits et intérêts légitimes des pays conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982).



Le président Vo Van Thuong a souligné la politique constante du Vietnam de soutenir la dénucléarisation, de promouvoir le dialogue et la coopération dans la péninsule coréenne.