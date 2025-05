Entretien entre les présidents vietnamien et sri-lankais

Le président Luong Cuong (droite) et son homologue sri-lankais, Anura Kumara Dissanayaka, le 5 mai à Hanoï.

Dans la matinée du 5 mai, après la cérémonie d’accueil officielle, les deux chefs d’État se sont entretenus dans un climat d’ouverture, de sincérité, de confiance et de compréhension mutuelle.

Le président Luong Cuong a qualifié cette visite d’événement important, marquant la célébration du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Sri Lanka. Il a remercié son homologue d’avoir accepté l’invitation à participer à la Journée du Vesak, de prononcer le discours d’ouverture de l’événement, ainsi que d’avoir adressé ses félicitations aux dirigeants vietnamiens à l’occasion du 50e anniversaire de la Réunification nationale (30 avril).

Le président Anura Kumara Dissanayaka a exprimé son admiration pour le développement remarquable du Vietnam. Il a souligné que les dirigeants et le peuple sri-lankais entretiennent une profonde amitié avec le Vietnam et le Président Hô Chi Minh, et souhaitent s’inspirer de l’expérience vietnamienne en matière de développement.

Les deux parties ont convenu d’estimer que la confiance politique élevée, l’amitié traditionnelle, le soutien sincère et le partage de visions communes constituent une base solide pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Dans cet esprit, elles ont convenu de renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle ; de promouvoir des échanges de haut niveau ; de renforcer la coopération entre les deux Partis au pouvoir ; de dynamiser les échanges entre organisations populaires et associations de solidarité des deux pays ; et d’optimiser les mécanismes bilatéraux existants.

Les deux dirigeants ont aussi décidé de renforcer la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la justice, et d’envisager la signature d’accords dans ces secteurs.

Conscients du fort potentiel de coopération économique, commerciale et d’investissement, ils ont fixé un objectif de porter le commerce bilatéral à 1 milliard de dollars et ont exprimé leur volonté d’accroître les investissements croisés.

Le président sri-lankais a affirmé que son pays créerait des conditions favorables aux investisseurs vietnamiens, notamment dans des secteurs comme infrastructures, télécommunications, éducation, santé, agriculture de haute technologie, transformation agroalimentaire, vente au détail, logistique et tourisme.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Par ailleurs, les deux parties ont convenu d’élargir leur coopération dans des domaines clés tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, les sciences et les technologies, l’éducation, la culture, les affaires religieuses, la santé, le tourisme et les échanges entre les deux peuples ; de renforcer le partage d’expériences dans le développement de l’économie bleue, du transport maritime ; et d’encourager les compagnies aériennes à envisager l’ouverture de lignes directes entre les deux pays.

Le président sri-lankais s’est engagé à continuer de soutenir la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant au Sri Lanka – y compris les moines et nonnes engagés dans l’étude du bouddhisme – et à encourager l’implantation de centres bouddhistes vietnamiens (pagodes, centres de méditation) sur son territoire.

Face aux évolutions complexes à l’échelle mondiale et régionale, les deux présidents ont souligné l’importance de poursuivre la coordination étroite et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et régionales, notamment les Nations unies, le Mouvement des non-alignés, et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, ainsi que sur les grands dossiers d’intérêt commun.

Ils ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation, tout en soulignant la nécessité de respecter le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le président Luong Cuong a salué le renforcement des relations entre le Sri Lanka et les pays de l’Asie du Sud-Est et l’ASEAN. À cette occasion, le président Anura Kumara Dissanayaka a invité son homologue vietnamien à se rendre prochainement au Sri Lanka, invitation acceptée avec plaisir.

Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de cinq documents de coopération dans les domaines de la diplomatie, du commerce, des douanes, de l’agriculture et de la fabrication de machines.-VNA/VI