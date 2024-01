Le président Vo Van Thuong et son épouse Phan Thi Thanh Tam ont présidé mardi matin à Hanoï la cérémonie d'accueil officielle du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et de son épouse Louise Araneta Marcos, en visite d'État au Vietnam les 29 et 30 janvier.

Le président Vo Van Thuong et son homologue philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Après la cérémonie d'accueil, les deux présidents se sont entretenus.

Entretien entre les présidents vietnamien et philippin. Photo: VNA

Le président Vo Van Thuong a souligné que cette visite revêtait une signification importante, contribuant à créer un nouvel élan pour promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Philippines.



Pour sa part, le président philippin a affirmé que le Vietnam continuait d'être le partenaire stratégique unique des Philippines au sein de l'ASEAN, avant de souhaiter développer les relations bilatérales de manière de plus en plus efficace et substantielle.



Les deux dirigeants ont apprécié le développement des relations bilatérales lors de ces derniers temps et ont convenu de renforcer davantage leur coopération politique et diplomatique via le renforcement des échanges de délégations de tous niveaux.

Ils ont été unanimes à s'efforcer de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars, ainsi qu'à élargir leur coopération à de nouveaux secteurs tels que l'économie numérique, l'économie verte, la transformation numérique, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, etc.



Le président philippin a remercié le Vietnam pour être prêt à fournir une source de riz stable et à long terme à son pays, appréciant la signature d’un protocole d’accord sur la coopération dans le commerce de riz à cette occasion.



Quant à la sécurité et à la défense, les deux dirigeants ont souligné l'importance de la coopération maritime et océanique et convenu de collaborer pour améliorer la capacité de prévention et de lutte contre la criminalités transnationale et celle liée à la haute technologie.



En outre, le président Vo Van Thuong a demandé aux Philippines de continuer à traiter de manière humanitaire les pêcheurs vietnamiens, de prolonger bientôt l'accord sur la ligne téléphonique rouge entre les ministères de l'Agriculture des deux pays, d'aider le Vietnam à faire retirer le "carton jaune" sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé par la Commission européenne.



Les deux présidents ont convenu de renforcer les échanges entre les peuples et la coopération entre les deux pays dans d'autres domaines importants tels que l'éducation, la culture et le tourisme.



Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties se sont engagées à maintenir et promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, appelant les parties à faire preuve de retenue, à s'abstenir de recourir à la force et de menacer d'y recourir, à respecter complètement les processus diplomatiques et juridique, à régler les différends par des mesures pacifiques, sur la base des principes fondamentaux du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



A cette occasion, le président philippin a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite d'État aux Philippines à un moment opportun. Le dirigeant vietnamien a accepté l'invitation.



A l'issue de l'entretien, les deux parties ont rendu publique un communiqué de presse conjoint et organisé une cérémonie d'échange de documents de coopération entre les deux pays dans les secteurs de l'agriculture, du commerce de riz, de la coopération maritime et de la culture. -VNA/VI