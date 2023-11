Entretien entre les présidents vietnamien et mongol

Le président mongol, Ukhnaagiin Khürelsükh, effectue du 1er au 5 novembre une visite d’État au Vietnam, à l’invitation de son homologue vietnamien, Vo Van Thuong.

Panorama de l'entretien. Photo : VNA

Après la cérémonie d’accueil officielle tenue dans l’après-midi du 1er novembre à Hanoï, les deux présidents se sont entretenus.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les relations entre leurs pays dans de nombreux domaines, de collaborer pour organiser des activités marquant le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2024.



Ils ont également décidé de promouvoir la mise en œuvre efficace des accords de coopération bilatéraux, contribuant ainsi à consolider la confiance politique entre les deux pays et à s’orienter vers l’établissement d’un nouveau cadre de relations dans les temps à venir.



En outre, ils se sont mis d’accord pour continuer à renforcer la coopération dans la défense et la sécurité, de mettre en oeuvre efficacement les mécanismes de coopération disponibles.

De plus, Vo Van Thuong et Ukhnaagiin Khürelsük ont décidé de s’efforcer de doubler les échanges commerciaux dans les temps à venir. Appréciant le rôle du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, ils se sont engagés à intensifier les activités visant à aider les entreprises des deux pays à nouer des liens, ainsi que la promotion du commerce.



Les deux dirigeants ont également parlé de la coopération bilatérale dans l’agriculture, les transports, l’emploi, l’éducation et la formation, la culture..., ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Après leur entretien, les deux présidents ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération dans la sécurité, l’économie, le commerce, l’immigration et l’exemption de visa pour les titulaires des passeports ordinaires...

Ils ont ensuite donné une conférence de presse pour informer des résultats de leur rencontre.



Lors de la conférence de presse, Vo Van Thuong a annoncé que lors de l’entretien, les deux parties avaient convenu de nombreuses mesures importantes pour rendre les relations entre les deux pays plus substantielles et plus efficaces dans les temps à venir.



Selon lui, les deux parties avaient convenu de promouvoir l'objectif de doubler le commerce bilatéral dans les années à venir. Elles avaient salué la signature de l'accord sur l'exemption de visa pour les citoyens des deux pays. De même, elles se sont mises d’accord pour continuer à défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens en Mongolie et des citoyens mongols au Vietnam pour qu’ils puissent promouvoir leur rôle de passerelle entre les deux pays.



De son côté, le président Ukhnaagiin Khürelsük a déclaré espérer que sa visite d’État au Vietnam contribuerait à créer un élan important aux relations bilatérales pour promouvoir l’amitié traditionnelle entre les deux pays.