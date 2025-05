Entretien entre les présidents vietnamien et français

Photo: VNA

À l’invitation de son homologue vietnamien, Luong Cuong, le président français, Emmanuel Macron, et son épouse effectuent une visite d’État au Vietnam du 25 au 27 mai. Il s’agit de la première visite d’un président français au Vietnam depuis près de dix ans, et du premier échange de haut niveau entre les deux pays depuis l’élévation de leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global en octobre 2024.



Dans la matinée du 26 mai, après la cérémonie d’accueil officielle, les présidents Luong Cuong et Emmanuel Macron ont eu un entretien au Palais présidentiel.



Lors de cet entretien, Luong Cuong a affirmé que cette visite illustre clairement la volonté commune de concrétiser le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France de manière substantielle et efficace.



Le président vietnamien a souligné que la France occupe toujours une place importante dans la politique étrangère du Vietnam. Elle est le premier pays de l’Union européenne avec lequel le Vietnam a établi un partenariat stratégique global, le niveau le plus élevé dans ses relations bilatérales. Le Vietnam attache de l’importance au développement d’une coopération multisectorielle avec la France, soutient le rôle actif de la France dans les organisations internationales telles que l’ONU, l’OIF et l’UNESCO.



Luong Cuong a proposé que les deux pays tirent parti de leurs convergences pour relever ensemble les défis mondiaux et gérer de manière harmonieuse les questions émergentes au niveau régional et mondial.



Se déclarant heureux de se rendre pour la première fois au Vietnam – un pays occupant une position clé au sein de l’ASEAN et dans la stratégie indo-pacifique de la France – le président Emmanuel Macron s’est dit impressionné par les progrès rapides et remarquables du Vietnam dans son développement économique et social.



Félicitant le Vietnam pour sa position et son rôle croissants dans la région et sur la scène internationale, il a affirmé que la France souhaite renforcer la coopération dans les domaines traditionnels, notamment la santé, l’éducation et la culture, tout en l’élargissant à de nouveaux secteurs tels que les infrastructures, les transports urbains, l’aérospatiale, les énergies nouvelles, en adéquation avec le niveau actuel du partenariat stratégique global.



Les deux dirigeants ont convenu de continuer à intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et d’étudier la mise en place de nouveaux mécanismes. Ils ont aussi réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coordination étroite dans les forums régionaux et internationaux.



Le deux présidents ont également convenu de poursuivre la mise en œuvre des accords signés dans les domaines de la défense et de la sécurité, notamment dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Echange d'une lettre d'intention entre les ministères de la Défense des deux pays sur le renforcement de la coopération dans le domaine des équipements de défense. Photo : Lam Khanh - VNA

À cette occasion, le président Luong Cuong a invité les hauts dirigeants français à participer à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra à Hanoï en octobre 2025.



Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de promouvoir le commerce et les investissements, de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam-UE. La France s’est engagée à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam, à encourager la Commission européenne à lever rapidement le “carton jaune” sur les produits de la pêche vietnamiens, et à faciliter leur accès au marché français et européen.



Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la transformation numérique, en mettant l’accent sur la formation de ressources humaines de haute qualité.



Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté d’approfondir la coopération dans les domaines traditionnels tels que l’éducation, la santé et la justice, ainsi que dans la culture, le tourisme, l’agriculture et la lutte contre le changement climatique.



À cette occasion, le président Luong Cuong a demandé au gouvernement français de continuer à soutenir la communauté vietnamienne en France, et a proposé que la France confirme prochainement l’organisation des 13es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne.



Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, le président Luong Cuong a réaffirmé l’engagement du Vietnam envers sa politique de défense des “quatre non” dans ses relations internationales. Les deux parties ont souligné l’importance essentielle du multilatéralisme, avec l’ONU en tant que pilier central.



Le président Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France à la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale. Les deux parties ont souligné que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) constitue le cadre juridique global pour toutes les activités et coopérations maritimes, ont réaffirmé leur engagement à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans la région, à régler les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, et à soutenir tous les efforts en vue d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.

Échange d'une lettre d’intention sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. Photo : VNA

Dès leur entretien, le président Luong Cuong et son homologue Emmanuel Macron, accompagnés des délégations des deux pays, ont assisté à la cérémonie d’échange de nombreux documents de coopération bilatérale dans divers domaines : défense, archives, justice, agriculture-environnement, transports, sciences - technologies et innovation, énergie nucléaire à des fins pacifiques, réadmission de citoyens, lutte contre le changement climatique, aérospatiale, ports maritimes, réseau électrique, santé et aviation.



Parmi les accords notables figurent des lettres d’intention entre ministères des deux pays ; un plan de coopération 2025-2026 entre le ministère vietnamien de la Justice et l’ambassade de France ; l’accord sur les sciences, les technologies et l’innovation ; ainsi que plusieurs documents et contrats majeurs, notamment : un projet de satellite d’observation de la Terre (entre l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, Airbus et le Centre national d'études spatiales de France), le projet des quais 7 et 8 du port de Lach Huyen (entre Tan Cang Sai Gon et CMA-CGM), un contrat de financement du réseau de transport d’électricité dans le sud du Vietnam, un partenariat pour la production de vaccins au Vietnam entre Sanofi Pasteur et VNVC, et un contrat d’achat de 20 avions gros porteurs A330-900 entre Vietjet et Airbus.-VNA/VI