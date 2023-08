Entretien entre les présidents des organes législatifs du Vietnam et d’Iran

Dans le cadre de sa visite officielle en Iran du 8 au 10 août, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'est entretenu mardi avec le président de l'Assemblée consultative islamique iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (gauche), et le président de l'Assemblée consultative islamique iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a déclaré se réjouir de se rendre en Iran, en particulier au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié et à sa coopération multiforme avec l'Iran, l'un des partenaires importants du Vietnam au Moyen-Orient.



De son côté, le président de l'Assemblée consultative islamique iran ienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que l'Iran attachait toujours de l'importance à la promotion de son amitié et de sa coopération multiforme avec le Vietnam, partenaire important de l'Iran dans la région Asie-Pacifique.



Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, d'intensifier les échanges entre les peuples et de renforcer la coopération entre les Commissions et les agences parlementaires, de promouvoir le rôle de suivi et de promotion de la mise en œuvre des accords et engagements entre les deux pays, de continuer à se coordonner et à se soutenir dans les forums internationaux, de bien préparer la 10e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Iran à Hanoï.

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de renforcer les rencontres et les liens entre les localités et les entreprises, de favoriser l’accès de produits de l’une au marché de l'autre, de coopérer dans la production de produits selon les normes Halal, de renforcer la coopération douanière, de reprendre des mécanismes de coopération entre les deux pays tels que le groupe de travail conjoint sur la coopération bancaire, le groupe de travail sur le commerce entre le Vietnam et l'Iran, etc.



Les deux parties ont en outre discuté de nombreuses mesures spécifiques pour favoriser la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que les sciences et les technologies, la transformation numérique, l'éducation et la formation, le tourisme...



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a invité son homologue iranien à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. L’invitation a été acceptée.



Le président de l'Assemblée nationale a également invité l’Iran à envoyer une délégation pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui se tiendra à Hanoï en septembre.



Après l’entretien, les deux dirigeants ont signé un protocole d'accord sur la coopération entre les deux organes législatifs.