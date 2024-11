Entretien entre les présidents des Assemblées nationales vietnamienne et arménienne

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite), et son homologue arménien, Alen Simonyan. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 19 novembre, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a présidé la cérémonie d'accueil de son homologue arménien, Alen Simonyan, en visite officielle au Vietnam du 17 au 23 novembre. Dès la cérémonie d’accueil, ils ont eu un entretien.



Saluant la première visite d’un président de l’organe législatif arménien au Vietnam depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a plus de 30 ans, Tran Thanh Man a déclaré que le Vietnam valorisait toujours l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec l'Arménie et souhaitait les renforcer.



De son côté, Alen Simonyan a estimé que le potentiel de coopération entre le Vietnam et l'Arménie était important, souhaitant promouvoir la coopération dans les domaines de la défense, de la technologie..., ainsi que le soutien mutuel lors des forums internationaux.



Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a proposé à l’Arménie de continuer à promouvoir l'échange de délégations, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants, contribuant ainsi au renforcement de la confiance politique entre les deux pays.



Il a également suggéré de promouvoir la mise en œuvre de l’accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique (EAEU), de renforcer les échanges d’informations sur les questions d'intérêt commun et les politiques étrangères de chaque partie, de continuer à se coordonner efficacement dans les forums régionaux, de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la question de la Mer Orientale afin de résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, de la Charte des Nations Unies, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM)...



En outre, Tran Thanh Man a proposé que les localités des deux parties œuvrent pour signer des protocole d'accord sur le jumelage afin de promouvoir la coopération dans divers domaines, en particulier le tourisme.



Les deux présidents des Assemblées nationales vietnamienne et arménienne ont convenu de continuer à travailler sur les bourses d'études pour les étudiants des deux pays, à organiser des activités d'échange culturel régulières, et de demander aux agences compétentes d'envisager des politiques de visa favorables pour faciliter les voyages des citoyens.



Afin de renforcer les relations entre les deux Assemblées nationales, les deux dirigeants ont convenu d'intensifier les contacts et les échanges de délégations, d’échanger des expériences dans l'élaboration de lois, le perfectionnement des institutions au service du développement et des activités parlementaires.



Les deux parties envisagent de signer un accord de coopération entre les deux Assemblées nationales pour créer un cadre juridique visant à promouvoir et à approfondir la coopération parlementaire, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et l'Arménie.



A cette occasion, le plus haut législateur vietnamien a invité l'Assemblée nationale arménienne à envoyer une délégation de haut niveau pour assister au forum parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de changement climatique organisé par l'Assemblée nationale vietnamienne en janvier 2025.



Le même jour, le président de l’Assemblée nationale arménienne est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et visiter le Temple de la Littérature.-VNA/VI