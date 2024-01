Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et roumain

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle en Roumanie du 20 au 22 janvier, a eu dans la matinée du 22 janvier (heure locale) à Bucarest une rencontre restreinte et un entretien avec son homologue roumain, Ion-Marcel Ciolacu.

Rencontre restreinte entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue roumain, Ion-Marcel Ciolacu. Photo: VNA

Lors de l’entretien, le Premier ministre roumain a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires importants de premier rang de la Roumanie dans la région Asie-Pacifique.



De son côté, le Premier ministre vietnamien a souligné que son pays n'oublierait jamais le précieux soutien de la Roumanie pendant la lutte d’hier pour l'indépendance nationale et dans le processus de développement national d’aujourd’hui.



Les deux dirigeants ont discuté des orientations majeures et des mesures spécifiques visant à promouvoir la coopération amicale traditionnelle des deux pays vers de nouveaux sommets dans les temps à venir.



En ce qui concerne la coopération politico-diplomatique, les deux parties ont convenu de continuer à accroître les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, favorisant ainsi l’élargissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines.



Concernant la coopération économique, commerciale et d'investissement, les deux Premiers ministres ont affirmé qu'il s'agissait d'un pilier important des relations bilatérales. Ils ont convenu de promouvoir les mécanismes de coopération disponibles, d’encourager les entreprises des deux pays à continuer de mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA).

Pham Minh Chinh a suggéré que la Roumanie continue à exhorter les pays de l'UE qui ne ratifient pas encore l’accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne (EVIPA) à le ratifier prochainement, ainsi que la Commission européenne (CE) à retirer bientôt le "carton jaune" pour les produits aquatiques vietnamiens.



Ion-Marcel Ciolacu a estimé que le Vietnam était l'un des marchés les plus potentiels de la Roumanie en Asie-Pacifique. Il a remercié le Vietnam pour d'avoir offert, lors de cette visite, à la Roumanie 10.000 doses de vaccin contre la peste porcine africaine produit par le Vietnam. Il a émis le souhait de continuer à se coordonner avec le Vietnam pour produire ce vaccin en Roumanie.



Les deux parties ont en outre décidé de promouvoir une coopération efficace dans les domaines traditionnels tels que l'éducation et la formation, les sciences et technologies, la sécurité et la défense, la culture, les sports et le tourisme, le travail, la santé et les produits pharmaceutiques. Elles se sont également engagées à élargir leur coopération dans dans de nouveaux domaines tels que les technologies de l'information, l’innovation, la transformation numérique, l’économie circulaire...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé au gouvernement roumain de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant en Roumanie.