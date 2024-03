Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et néo-zélandais

Après la cérémonie d'accueil à Wellington, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue néo-zélandais Christopher Luxon ont eu un entretien le 11 mars.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Lors de l'entretien, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon s'est dit convaincu que la visite du chef du gouvernement vietnamien serait couronné de succès, contribuant à approfondir les relations bilatérales. Il a également salué les réalisations obtenues par le Vietnam dans le développement socioéconomique ces derniers temps.

Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction que la Nouvelle-Zélande, sous la direction du nouveau gouvernement, continuerait de se développer rigoureusement et jouerait un rôle de plus en plus important tant au niveau régional qu'international.

Les deux dirigeants ont convenu des orientations majeures visant à approfondir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

En ce qui concerne la coopération politico-diplomatique, les deux parties ont convenu d'accroître les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, et de mettre en œuvre efficacement des mécanismes de coopération, afin de stabiliser et consolider la confiance politique et la confiance stratégique, créant ainsi une base plus solide pour les relations bilatérales.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité son homologue néo-zélandais à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun. Christopher Luxon l'a acceptée avec plaisir.

Elles ont également convenu de promouvoir la mise en œuvre active et efficace du Programme d'action de partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande pour la période 2021-2024 et d'élaborer prochainement un programme d'action pour la nouvelle période.

En outre, les deux Premiers ministres ont été unanimes à renforcer et à élargir la coopération sur tous les piliers importants du Partenariat stratégique entre les deux pays, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, la sécurité et la défense, l'agriculture et les échanges entre les peuples.

Les deux pays visent à porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 2 milliards de dollars en 2024 et 3 milliards en 2026. Le Vietnam accueille favorablement les investissements néo-zélandais dans tous les domaines, notamment l'éducation, la formation, l'agriculture de haute qualité et les énergies renouvelables, a souligné le chef du gouvernement vietnamien.

A cette occasion, le Premier ministre néo-zélandais a annoncé le lancement de la 3e phase du projet de développement d'arbres fruitiers de qualité vietnamiens (Vietfruits) d'une valeur de 6,24 millions de dollars néo-zélandais, pour soutenir le développement des exportations des fruits de la passion du Vietnam.

Dans le contexte des nombreuses incertitudes régionales et mondiales, les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération en matière de défense et de sécurité pour répondre efficacement aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels croissants dans la région, notamment la criminalité transnationale et le terrorisme, les catastrophes naturelles, les épidémies; ainsi que de renforcer la coopération dans les domaines du maintien de la paix, de la sécurité maritime, de l'échange d'informations en matière de renseignement..., contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.