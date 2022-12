Dans l'après-midi du 13 décembre (heure locale), à Bruxelles, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a présidé la cérémonie d'accueil officielle de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, en visite officielle en Belgique du 13 au 15 décembre. Après la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres se sont entretenus.







Cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait toujours la Belgique comme l'un de ses partenaires les plus importants au sein de l'Union européenne (UE).



De son côté, le Premier ministre Alexander De Croo a souligné que cette visite de son homologue Pham Minh Chinh était très importante, contribuant à amener les relations des deux pays à une nouvelle étape de développement. Il a également déclaré tenir en haute estime le rôle et la position du Vietnam en Asie-Pacifique.



Les deux dirigeants ont convenu de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux et de continuer à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale. A cette occasion, Pham Minh Chinh a invité Alexander De Croo à se rendre au Vietnam en 2023 à l'occasion du cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



En ce qui concerne la coopération économique et commerciale, les deux Premiers ministres ont encouragé les agences et les entreprises des deux pays à continuer à mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA). Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que la Belgique achève bientôt le processus de ratification de l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), et soutienne le retrait par la Commission européenne du « carton jaune » imposé à la pêche vietnamienne.



En ce qui concerne le partenariat stratégique pour l'agriculture, les deux parties ont reconnu les résultats de coopération positifs au cours des 5 premières années de mise en œuvre. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Belgique de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030 pour un développement durable, respectueux de l'environnement et adapté au changement climatique… La partie belge a affirmé son soutien à la mise en œuvre efficace du partenariat stratégique pour l'agriculture, proposant la création d'un groupe de travail conjoint pour disposer bientôt de projets de coopération spécifiques.



Les deux parties ont convenu d'élargir la coopération bilatérale dans la défense - sécurité, l’éducation – formation, la culture, notamment en organisant des Journées culturelles dans chaque pays, ainsi que le tourisme, et de promouvoir la collaboration pour faire face aux défis mondiaux. S’agissant du changement climatique, le Premier ministre belge a exprimé sa volonté de soutenir le Vietnam dans la finance et la technologie.



Les deux Premiers ministres ont affirmé leur étroite coordination continue et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, contribuant à assurer la paix, la sécurité, la coopération et le développement dans le monde.



A propos de la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, de soutenir la primauté du droit, de ne pas recourir ou menacer de recourir à la force, de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Après leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération dans les domaines de l'agriculture, du développement de l’économie maritime bleue, de l’hygiène alimentaire...