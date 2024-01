Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu le 6 janvier à Hanoï avec son homologue lao, Sonexay Siphandone, en visite officielle au Vietnam les 6 et 7 janvier.

Le chef du gouvernement vietnamien a chaleureusement salué la première visite officielle au Vietnam du Premier ministre Sonexay Siphandone dans ses nouvelles fonctions. Remerciant le Parti et l’Etat lao pour leur soutien et leurs aides précieux pour la lutte d’hier pour l’indépendance nationale et le processus de développement national d’aujourd’hui du Vietnam, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam accordait la plus haute priorité à ses relations spéciales avec le Laos. Appréciant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, de défense-sécurité et de diplomatie, le Premier ministre Sonexay Siphandone a également remercié le Vietnam pour son soutien et ses aides précieux pour la lutte d’hier pour l’indépendance nationale et le processus de développement national d’aujourd’hui du Laos.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre leurs pays dans tous les domaines, dont la consolidation des relations politiques, l’approfondissement de la coopération en matière de défense, de sécurité et de diplomatie, ainsi que les avancées de la coopération économique.

Concernant les orientations futures, les deux Premiers ministres ont convenu d'intensifier les échanges de visites et de contacts de haut niveau. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux gouvernements concrétisent et mettent en œuvre efficacement l'accord entre les deux Bureaux politiques du Vietnam et du Laos et les résultats de la rencontre des leaders du Parti communiste du Vietnam (PCV), du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et du Parti du peuple cambodgien (PPC), et bien mettent en œuvre les accords entre les deux gouvernements.

Les deux Premiers ministres ont également décidé de continuer à améliorer l’efficacité de la coopération en matière de défense et de sécurité pour relever efficacement les nouveaux défis, de renforcer la gestion et la défense des frontières, la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier la criminalité liée à la drogue, de continuer de se coordonner dans la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos.



Ils se sont en outre engagés à renforcer la connectivité entre les deux économies du Vietnam et du Laos, à continuer à promouvoir les projets d'autoroute Vientiane - Hanoï, de chemin de fer Vientiane - Vung Ang et d'autres projets de coopération clés, à se soutenir pour édifier des économies indépendantes et autonomes, associées à une intégration internationale proactive, active, profonde, substantielle et efficace, à renforcer la coopération trilatérale entre le Vietnam et le Laos et les partenaires de développement appropriés pour attirer et créer davantage de ressources pour les projets de coopération.



De plus, les deux Premiers ministres ont convenu de se coordonner pour résoudre les difficultés, créer un environnement d'investissement et d'affaires favorable aux entreprises vietnamiennes en opération au Laos, de mettre en œuvre efficacement des protocoles et des projets de coopération dans le domaine de l'éducation et du développement des ressources humaines, de promouvoir la coopération dans les domaines de la santé, de la culture, des arts et des sports, de promouvoir la communication sur les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, notamment auprès des jeunes générations des deux pays.



S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux Premiers ministres ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, notamment le maintien de la solidarité, de la position commune et du rôle central de l'ASEAN sur les questions de sécurité et stratégiques de la région, y compris la question de la Mer Orientale. Ils ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums régionaux et internationaux ; et surtout de promouvoir constamment les relations de coopération étroites Vietnam – Laos – Cambodge.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à aider le Laos à assumer avec succès ses responsabilités internationales en 2024, dont la présidence de l'ASEAN.