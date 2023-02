Entretien entre les deux Premiers ministres vietnamien et singapourien

La cérémonie d'accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh s'est tenue solennellement, jeudi 9 février à Singapour, sous la présidence de son homologue singapourien Lee Hsien Loong. La cérémonie d'accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour. Photo: VNA



Après la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres se sont entretenus. Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue singapourien Lee Hsien Loong. Photo: VNA



Les deux Premiers ministres ont hautement apprécié le développement positif des relations entre les deux pays tant au niveau bilatéral que multilatéral.

La coopération dans tous les domaines, notamment dans l’économie s'approfondit. Singapour est en tête de l'ASEAN et se classe au deuxième rang mondial en termes de capital d'investissement au Vietnam avec 3.095 projets d'un capital total de 70,8 milliards de dollars, représentant 22,9 % du capital total enregistré des IDE.

Le modèle des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) continue à se fonctionner très efficacement et devient un symbole de succès de la coopération bilatérale en matière d'investissement.

Dans les temps à venir, les deux Premiers ministres ont convenu de renforcer la confiance politique, de maintenir des échanges et des contacts à tous les niveaux, promouvoir constamment la coopération économique, mettre en œuvre efficacement les accords de coopération, y compris le protocole d'accord sur l'établissement du partenariat de l’économie numérique et verte Vietnam – Singapour qui sera signé à cette occasion….

Les deux parties ont également convenu d'intensifier la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, du tourisme et des échanges entre les peuples, notamment entre les jeunes des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Singapour d'envisager la possibilité de signer un accord de coopération dans le domaine du travail entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré à Singapour d'augmenter les importations de produits agricoles, aquatiques, des articles de textiles du Vietnam ; de faciliter l'introduction de produits vietnamiens dans le système de distribution à Singapour.

Avec un système politique stable et un environnement d'investissement de plus en plus amélioré, le Vietnam favorise toujours l’augmentation des investissements singapouriens sur son sol, en particulier dans les domaines tels que la transformation numérique, l'énergie verte, les sciences et technologies, l’innovation, etc, a affirmé Pham Minh Chinh.

Lee Hsien Loong a remercié le Vietnam d'avoir approuvé la politique d'approbation des investissements pour le VSIP Nghê An II, soutenu les propositions de son homologue vietnamien sur l'ouverture de plus de VSIP dans des localités, mettant l'accent sur le soutien total à la coopération en matière d'énergie propre et à la connexion du transport et de la vente de l'électricité.

Pham Minh Chinh a demandé à Singapour d’aider davantage le Vietnam dans l’amélioration de la qualité des ressources humaines, en particulier du personnel au niveau stratégique, ainsi que dans la mise en en œuvre de la Stratégie de développement de l'enseignement professionnel 2021-2030.