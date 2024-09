Entretien entre le président de l’Assemblée nationale et le président de la Douma d'État russe

Le président de la Douma d'État russe, Viatcheslav Victorovitch Volodine (droite), et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man. Photo: VNA



Le 9 septembre à midi (heure locale), le président de la Douma d'État russe, Viatcheslav Victorovitch Volodine, a présidé la cérémonie d’accueil officielle du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, avant de s’entretenir avec le dirigeant vietnamien.

Le président de la Douma d'État a salué cette première visite de Tran Thanh Man en Russie en tant que président de l’Assemblée nationale vietnamienne. Selon lui, il s'agit également de la première visite d'un dirigeant clé du Parti et de l'État vietnamiens en Russie depuis l'élection présidentielle russe, la visite du président de la Douma d'État au Vietnam en octobre 2023 et la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam en juin 2024.

De son côté, le plus haut législateur vietnamien a déclaré que le Vietnam valorisait toujours les relations amicales et fidèles et appréciait le soutien et l’assistance précieux que les peuples de l’ex-Union soviétique et la Russie d’aujourd’hui lui avaient apportés. Il a également présenté des réalisations socio-économiques du Vietnam, ainsi que des préparatifs du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Les deux parties ont discuté de mesures visant à promouvoir et à élargir la coopération et de la coordination des efforts dans l’organisation d’activités marquant le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

Les deux dirigeants ont convenu de créer des conditions juridiques favorables pour que les organes exécutifs des deux pays mettent en œuvre des activités de coopération bilatérale dans divers domaines.

Ils ont estimé que parmi les canaux de coopération bilatérale, la coopération interparlementaire constituait un pilier très important, constamment consolidé et développé. A l’heure actuelle, le Comité de coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale vietnamienne et la Douma d'État russe est le premier et le plus haut mécanisme de coopération de l'Assemblée nationale vietnamienne avec un organe législatif d'un autre pays.

Le président de la Douma d'État russe a proposé que les deux parties continuent de rechercher et d'établir de nouveaux mécanismes de coopération, contribuant ainsi à consolider et à approfondir le partenariat stratégique intégral Russie-Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a déclaré que les deux parties devraient continuer à accroître les échanges de délégations de haut niveau et les activités de coopération entre les agences parlementaires et les députés, améliorer l’échange et le partage d’expériences législatives, renforcer la coordination dans la supervision et la promotion de la mise en œuvre des accords de coopération signés par les deux gouvernements...-VNA/VI