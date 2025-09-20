Entretien entre le président de l'AN du Vietnam et le président de la Chambre des représentants de Malaisie

Entretien entre le président de l'AN du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul. Photo: VNA

La cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et de la délégation de haut niveau du Vietnam, s’est tenue vendredi matin 19 septembre à Kuala Lumpur, sous la présidence du président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul. La cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et de la délégation de haut niveau du Vietnam, s’est tenue vendredi matin 19 septembre à Kuala Lumpur, sous la présidence du président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul.

Près la cérémonie, les deux dirigeants ont eu un entretien. Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul a salué la première visite officielle de Tran Thanh Man et sa participation à la 46ᵉ Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46), estimant qu’elle insufflerait un nouvel élan à la coopération législative et contribuerait à la mise en œuvre du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Malaisie, ainsi qu’au succès de l’AIPA-46.

En réponse, Tran Thanh Man a exprimé sa sympathie envers les victimes des récentes inondations et glissements de terrain en Malaisie, souhaitant qu'elles puissent retrouver rapidement une vie normale. Il a également félicité la Malaisie pour les célébrations de sa 68e Fête nationale et de la Journée de la Malaisie, soulignant la vigueur de son économie et sa gouvernance efficace, illustrée par une croissance du PIB de 5,1% en 2024, un record sur douze ans.

Le plus haut législateur vietnamien a vivement apprécié le rôle de la Malaisie en tant que présidente de l'ASEAN et de l'AIPA en 2025 au moment de la célébration du dixième anniversaire de la Communauté de l'ASEAN et de la préparation à entrer dans une nouvelle phase de développement. Il a réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam pour que la Malaisie mène à bien ses responsabilités, contribuant ainsi à édifier une ASEAN unie, cohérente et centrale dans la région.

S’agissant des résultats de l'entretien entre le président de l’AN Tran Thanh Man et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, les deux parties se sont félicitées des progrès significatifs des relations bilatérales, notamment l'élévation au niveau de partenariat stratégique global lors de la visite du secrétaire général du Parti Tô Lâm en novembre 2024. Cette avancée ouvre une nouvelle ère de coopération approfondie et plus efficace. La coopération politique s'est intensifiée à tous les niveaux – Parti, gouvernement, État, Parlement et échanges populaires – avec des contacts réguliers et des échanges de délégations de haut niveau.

Pour dynamiser davantage les relations bilatérales, les deux dirigeants ont convenu de consolider la confiance politique et d'accélérer la mise en œuvre du Programme d'action 2025-2030 sur la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral. L'objectif est de porter rapidement la valeur d'échanges commerciaux à 18 milliards de dollars de manière plus équilibrée, en explorant des secteurs prometteurs tels que le halal, les énergies renouvelables et vertes, la transformation numérique, l'agriculture, le tourisme et l'éducation-formation.

Elles ont également convenu de renforcer la coopération maritime, de lutter efficacement contre la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) et de faciliter la levée rapide du « carton jaune » imposé par l’UE au secteur de la pêche vietnamien.

Les échanges populaires, en particulier entre jeunes générations, seront intensifiés afin de consolider l’amitié entre les deux peuples et au sein de la communauté de l’ASEAN.

En matière de coopération parlementaire, les deux parties renforceront les échanges de délégations, partageront leurs expériences dans l’élaboration de cadres juridiques adaptés et assureront le suivi de la mise en œuvre des traités et accords bilatéraux.

L’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement malaisien continueront de coopérer et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux tels que l’AIPA, l’Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF), contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial.-VNA/VI