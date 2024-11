Entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue chinois

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le Premier ministre du Conseil des Affaires d'Etat de Chine, Li Qiang. Photo: VNA

A l'occasion de sa participation au 8e Sommet de la sous-région du Grand-Mékong (GMS), le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu le 7 novembre avec le Premier ministre du Conseil des Affaires d'Etat de Chine, Li Qiang.

Au cours de leur entretien, les deux chefs de gouvernement ont félicité les progrès significatifs réalisés récemment par leurs Partis et leurs pays respectifs, notamment en matière de développement socio-économique. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution positive et aux avancées concrètes dans les relations bilatérales d'amitié et de coopération mutuellement bénéfique.

Le Premier ministre vietnamien a affirmé que le développement des relations avec la Chine était une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam, tout en hautement appréciant les résultats et le rôle de la Chine dans le succès du 8ème GMS.

Concernant les perspectives de coopération future, Pham Minh Chinh a demandé aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre effective des perceptions communes établies entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays. Il a souligné l'importance de maintenir des échanges de haut niveau réguliers pour discuter des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun.

En s’accordant pour les contenus et la signature de l'accord de coopération concernant trois lignes ferroviaires reliant le Vietnam et la Chine, le dirigeant vietnamien a proposé d'accélérer la coopération pour réaliser les projets ferroviaires Lao Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son – Hanoï, et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong. Il a sollicité le soutien de la Chine en termes de capitaux, de transfert technologique et de formation du personnel pour ces projets.

Pham Minh Chinh a également suggéré à la Chine de poursuivre l'ouverture de son marché aux produits agricoles principaux vietnamiens et de collaborer à la mise en place de stations de contrôle et de quarantaine au poste frontière ferroviaire de Dong Dang - Pingxiang. Il a en outre proposé d'intensifier la coopération dans le secteur d'électricité, d'accélérer le déploiement de postes-frontières intelligents et d'initier des discussions sur le modèle de zone de coopération économique transfrontalière.

Le Premier ministre vietnamien a demandé aux deux parties de mettre en œuvre de l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025, le considérant comme une opportunité pour promouvoir les échanges entre habitants et renforcer la compréhension mutuelle, ainsi que pour stimuler la reprise du tourisme. Il a également insisté sur la nécessité de gérer efficacement les différends en mer afin de préserver la qualité des relations bilatérales.

En réponse aux propositions vietnamiennes, le Premier ministre chinois Li Qiang a réaffirmé la priorité accordée par le Parti et le gouvernement chinois aux relations avec le Vietnam dans leur politique étrangère de voisinage. Il a exprimé la volonté de Chine de maintenir des échanges stratégiques, d'approfondir la coopération pratique et de développer un partenariat stratégique global et une communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique de plus en plus profonde et substantielle.

Li Qiang s'est engagé à élargir l'accès du marché chinois aux produits vietnamiens de haute qualité, y compris les produits agricoles. Il a convenu de renforcer les connexions infrastructurelles, de promouvoir la coopération dans l'établissement de chaînes d'approvisionnement et de production régionales stables, et d'apporter son soutien au Vietnam pour l'organisation de l'APEC 2027.

À l'issue de la rencontre, en présence des deux Premiers ministres, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Thanh Binh et son homologue chinois, Ma Zhaoxu, ont procédé à un échange de notes diplomatiques concernant l'établissement d'un consulat général du Vietnam dans la ville de Chongqing. -VNA/VI