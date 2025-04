Entretien entre le leader Tô Lâm et son homologue chinois Xi Jinping à Hanoi

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnal (PCV), Tô Lâm, s’est entretenu lundi après-midi à 14 avril à Hanoi avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

Lors de l’entretien, qui a eu lieu juste après la cérémonie d’accueil officielle du dirigeant chinois, Tô Lâm a salué la visite d’État de Xi Jinping, soulignant son importance dans le cadre de l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine et du 75e anniversaire des relations diplomatiques.

Le dirigeant vietnamien s’est dit convaincu que cette visite marquerait une nouvelle étape dans l’amitié durable entre les deux partis et les deux nations, contribuant à approfondir le Partenariat de coopération stratégique global et à faire progresser la construction d’une communauté d’avenir partagée Vietnam-Chine de portée stratégique.

En réponse, Xi Jinping a exprimé sa joie de revenir au Vietnam – à la fois « camarade et frère » – un peu plus d’un an après sa dernière visite. Il a souligné que cette visite coïncidait avec les célébrations vietnamiennes du 95e anniversaire du Parti communiste du Vietnam (PCV), du 80e anniversaire de la fondation de la nation et du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Le secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm, et le secrétaire général du Comité central du PCC et président de la Chine, Xi Jinping, lors de leur entretien. Photo : VNA

Xi Jinping a souligné que le choix du Vietnam comme première destination de ses visites à l’étranger cette année reflétait la grande importance que le Parti et l’État chinois accordent aux relations bilatérales, ainsi que les liens profonds qui unissent les deux pays.

Le dirigeant chinois s’est déclaré prêt à engager des discussions approfondies avec la secrétaire générale du PCV, Tô Lâm, et d’autres dirigeants vietnamiens clés afin d’examiner les orientations et les mesures visant à renforcer l’amitié traditionnelle et à façonner une vision pour la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique, guidée par six orientations majeures.

En tant que camarades et frères, la Chine et le Vietnam sont unis et coopèrent étroitement sur la voie de la modernisation socialiste de chaque pays, avançant ensemble, œuvrant pour le bonheur de leurs peuples et contribuant davantage au progrès humain, a-t-il affirmé.

Tô Lâm a déclaré que le Parti et l’État vietnamiens croient au leadership continu de Xi Jinping et le soutiennent pour guider la Chine vers un développement durable et atteindre l’objectif de son deuxième centenaire, tout en jouant un rôle de plus en plus important dans la promotion de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. Le renforcement des relations avec la Chine demeure une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam, a-t-il souligné.

À cette occasion, Tô Lâm a exprimé sa gratitude au Parti, à l’État et au peuple chinois pour leur soutien immense et sans réserve.

Xi Jinping a affirmé que, sous la direction du Parti et de l’État vietnamiens, la situation politique et sociale du Vietnam est restée stable ces dernières années, avec des avancées significatives en matière de réformes et une position internationale de plus en plus renforcée.

Il a également salué les grandes réalisations des récentes réformes audacieuses menées par le Parti et l’État vietnamiens, convaincu que sous la direction du Comité central du PCV, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, le peuple vietnamien réalisera avec succès les objectifs et les tâches qui lui ont été assignés, faisant entrer le pays avec confiance dans une nouvelle ère de développement.

Xi Jinping a affirmé que la Chine adhère à sa politique d’amitié constante avec le Vietnam, considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage et soutient le développement prospère du Vietnam et le bonheur de sa population.

Dans une atmosphère chaleureuse, amicale, sincère et franche, les deux dirigeants ont eu des échanges approfondis sur la situation de chaque parti et de chaque pays, les relations entre les deux partis et les deux nations, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Ils ont convenu que les relations entre les deux partis et les deux pays ont réalisé des progrès remarquables ces dernières années, guidées par les six orientations majeures.

Les échanges stratégiques à tous les niveaux ont été fréquents et une coopération substantielle a progressé dans certains domaines, notamment les liens économiques et commerciaux, qui ont connu une croissance considérable. Les fondements de l’amitié ont été renforcés, notamment dans les domaines du tourisme, de l’éducation, de la culture et des échanges locaux. Les deux pays ont également collaboré efficacement au sein des mécanismes multilatéraux, maintenant des discussions ouvertes sur les questions existantes.

Concernant l’orientation future des relations entre les deux partis et les deux pays, les deux parties ont convenu de maintenir des échanges réguliers de haut niveau et de hisser au niveau ministériel le mécanisme de dialogue stratégique entre les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique ; de renforcer la coopération pratique et globale ; de créer un comité conjoint de coopération ferroviaire entre les deux gouvernements afin de promouvoir la collaboration ferroviaire ; et d’organiser efficacement des événements pour l’Année des échanges humanistes Chine-Vietnam 2025 afin de consolider davantage les fondements sociaux. Par ailleurs, les deux parties renforceront la coordination multilatérale et géreront et résoudront efficacement les différends.

Tô Lâm a proposé aux deux parties de maintenir des échanges stratégiques réguliers et de renforcer la coopération, notamment dans des domaines clés tels que la diplomatie, la défense et la sécurité ; et de promouvoir la connectivité des infrastructures de transport stratégiques en offrant des conditions favorables pour les prêts concessionnels, le transfert de technologie et la formation des ressources humaines.

Il a exhorté les deux parties à déployer tous les efforts possibles pour assurer la mise en œuvre rapide du projet de ligne ferroviaire Lào Cai-Hanoi-Hai Phong. Il a suggéré aux deux pays d’élargir leur coopération dans les domaines de la transformation numérique et des sciences et technologies, faisant de ces domaines un nouveau «point fort» des relations sino-vietnamiennes ; de renforcer la coopération dans les technologies clés ; de promouvoir un commerce plus équilibré et des investissements de meilleure qualité ; et de prêter attention à la mise en œuvre de projets majeurs au Vietnam, notamment ceux qui aident Hanoi et d’autres grandes villes à lutter contre la pollution atmosphérique.

Tô Lâm a exprimé l’espoir que les deux pays consolideront davantage les bases sociales solides de leurs relations bilatérales. Il a appelé à une communication et une éducation accrues du public, notamment auprès des jeunes générations, sur l’amitié, et a proposé l’organisation d’un symposium théorique entre les deux partis dans le courant de l’année.

Les deux dirigeants ont assisté conjointement à la présentation de 45 documents de coopération couvrant un large éventail de secteurs. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a également appelé à une plus grande coopération dans l’éducation, en mettant l’accent sur la formation de ressources humaines de haut niveau dans tous les secteurs, y compris les sciences fondamentales et les secteurs émergents des hautes technologies stratégiques. Il a également appelé à davantage de touristes vietnamiens et chinois à se rendre dans leurs pays respectifs.

Xi Jinping a approuvé les propositions de son hôte et a suggéré aux deux parties de renforcer leur confiance stratégique et d’approfondir leurs échanges d’expériences en matière de gouvernance d’État, enrichissant ainsi la théorie et la pratique du socialisme et faisant progresser la cause socialiste de chaque pays.

Le dirigeant chinois a plaidé pour une coopération efficace en reliant l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » au cadre vietnamien « Deux corridors, une ceinture », ainsi que pour l’exportation de davantage de produits vietnamiens vers le marché chinois.

Il a encouragé les entreprises chinoises à investir davantage au Vietnam, tout en suggérant que les deux parties renforcent leur coopération dans les chaînes de production et d’approvisionnement et développent leur collaboration dans des domaines de haute technologie tels que la 5G, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, les semi-conducteurs, le développement vert et la transformation de l’innovation scientifique en productivité réelle.

En outre, il a appelé à des échanges humanistes riches et diversifiés, suggérant de nouvelles activités amicales pour mieux raconter l’histoire de l’amitié bilatérale. Au cours des trois prochaines années, la Chine invitera la jeunesse vietnamienne à participer à un « voyage rouge » pour étudier l’histoire révolutionnaire des deux nations.

Concernant leur engagement bilatéral lors des forums multilatéraux, les deux dirigeants ont exprimé leur espoir de voir les deux parties intensifier leur collaboration en matière judiciaire et policière dans le cadre de la coopération Lancang-Mékong.

Ils ont convenu d’inviter les agences et secteurs concernés à rechercher activement des solutions efficaces aux différends persistants, afin de renforcer leur collaboration, conformément au nouveau niveau des relations entre le Vietnam et la Chine, sur la base du droit international.

Les deux parties ont affirmé leur engagement à respecter scrupuleusement le consensus ASEAN-Chine sur la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à promouvoir un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Banquet en l'honneur du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, à Hanoi, le 14 avril. Photo: VNA

À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté conjointement à la présentation de 45 documents de coopération couvrant un large éventail de secteurs, signés entre les ministères, les agences et les localités des deux pays, marquant ainsi le résultat complet et fructueux de cette visite d’État.

Plus tard dans la soirée, le secrétaire général Tô Lâm, et le président vietnamien Luong Cuong, ont offert un grand banquet en l’honneur du secrétaire général et président chinois Xi Jinping. – VNA/VI