Entretien entre deux vice-présidents des Assemblées nationales du Vietnam et du Laos

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Khac Dinh, s'est entretenu le 4 janvier à Hanoï avec son homologue lao, Chaleun Yiapaoher.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Soulignant que la coopération entre les deux Assemblées nationales était de plus en plus consolidée étroitement et efficacement, Nguyen Khac Dinh a déclaré que les deux parties mettaient bien en œuvre l'accord de coopération entre les deux organes législatifs.

Il a également indiqué que l'Assemblée nationale du Vietnam menait les préparatifs pour célébrer le 80e anniversaire des premières élections législatives en janvier 2026, notamment en rédigeant un livre sur son histoire.

Le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne a par ailleurs affirmé que le Vietnam était prêt à aider le Laos à assumer avec succès ses responsabilités internationales dans les temps à venir, contribuant ainsi à renforcer le rôle et la position du Laos dans la région et dans le monde.

Le vice-président de l'Assemblée nationale lao a déclaré que sa visite visait à échanger, partager et acquérir des expériences en matière de recherche législative, d'amendement de la Constitution et du système juridique, ainsi qu’à synthétiser des informations pour la compilation de documents sur les 50 ans d'histoire d’édification et de développement de l'Assemblée nationale lao.

La visite contribue également à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les Partis, les États et les peuples du Vietnam et du Laos, a-t-il souligné.

En 2024, l'Assemblée nationale lao assume la présidence de l'Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et organisera sa 45e Assemblée générale. Le vice-président de l'Assemblée nationale lao, Chaleun Yiapaoher, a déclaré espérer que l'Assemblée nationale vietnamienne continuerait à aider l’organe législatif lao et à partager ses expériences pour que le Laos puisse organiser avec succès cet événement important.-VNA/VI