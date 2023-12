Entretien entre deux responsables du Parti communiste du Vietnam et du Parti communiste chinois

Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau Politique, permanente du Secrétariat, présidente de la Commission centrale de l’organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV), s'est entretenue le 12 décembre à Hanoï avec Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau Politique, secrétaire du Secrétariat du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), chef du Bureau du Comité central du PCC.

Les deux parties se sont réjouis des très bons résultats de l’entretien entre le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, en particulier du fait que les deux dirigeants avaient parvenu à une conception commune importante sur les principaux points de vue, les principes, les orientations et les mesures pour continuer à approfondir les relations entre les deux Partis et les deux pays dans le nouveau contexte.

Mme Truong Thi Mai et Cai Qi ont affirmé les progrès importants, substantiels et globaux des relations entre les deux Partis et les deux pays dans tous les domaines, en particulier après 15 ans de l'établissement par les deux pays d'un partenariat de coopération stratégique intégral.

Mme Truong Thi Mai a affirmé que le Vietnam considérait le développement des relations avec la Chine comme une priorité absolue et un choix stratégique dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation et aussi affirmé la politique de défense de "quatre non" du Vietnam.

Cai Qi a réaffirmé que la Chine considérait le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa politique étrangère de voisinage ; aidait le Vietnam à promouvoir son rôle plus important dans la région et sur la scène internationale, et dans le rehaussement de la voix des pays en développement dans la résolution des problèmes internationaux.

Les deux parties ont convenu de promouvoir le rôle de direction stratégique de la chaîne du Parti ; d’améliorer davantage l'efficacité des mécanismes de coopération entre les deux Partis ; de renforcer l'échange et le partage des théories et des pratiques dans l’édification du Parti ; de promouvoir davantage les échanges et la coopération par le biais des canaux du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Front de la Patrie ; de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité ; d’améliorer l'efficacité de la coopération pratique dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement et de relier les deux économies.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de déployer des efforts pour contrôler et gérer correctement les désaccords en mer, dans le respect des intérêts légitimes de chacun, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Les deux parties ont demandé aux secteurs et aux échelons des deux pays de bien saisir et de mettre en œuvre rapidement la conception commune de haut niveau, contribuant à développer continuellement les relations entre les deux Partis et les deux pays. - VNA/VI