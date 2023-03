Entretien entre Bùi Thanh Son et son homologue polonais Zbigniew Rau

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue polonais Zbigniew Rau. Photo : VNA

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est entretenu jeudi, 16 mars, à Hanoi avec son homologue polonais Zbigniew Rau, en visite officielle au Vietnam les 16 et 17 mars.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a remercié le gouvernement et le peuple polonais pour leur don de près de 1,4 million de doses de vaccin anti- COVID-19 et de 8 tonnes de matériel médical pour aider le Vietnam à surmonter la pandémie et à stimuler la reprise économique.

Il a appelé la Pologne à faciliter l’accès des produits agricoles vietnamiens, dont les fruits, à son marché et à inciter ses entreprises à investir au Vietnam, en particulier dans la pharmacie, l'élevage, l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière ou encore l'exploitation minière...

Il a également demandé à la Pologne de ratifier l'accord de protection des investissements UE-Vietnam et d’intervenir auprès de la Commission européenne pour qu’elle retire le «carton jaune» imposé aux fruits de mer vietnamiens.

Pour sa part, Zbigniew Rau s'est dit impressionné par les réalisations du développement socio-économique du Vietnam et a déclaré que la Pologne souhaitait renforcer ses relations avec le Vietnam, son principal partenaire en Asie du Sud-Est.

Il a plaidé pour une coopération bilatérale accrue dans les domaines des technologies de l'information, de la ville intelligente, des technologies vertes et de la protection de l'environnement.

Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations et de se soutenir au sein des forums multilatéraux. Vietnamiens et Polonais ont décidé de promouvoir la coopération bilatérale dans l'éducation et la formation, l’agriculture, les ressources naturelles et l’environnement, la culture, le tourisme, la santé et le travail.

À cette occasion, un accord de coopération a été conclu entre l'Académie diplomatique du Vietnam et sa consoeur polonaise.