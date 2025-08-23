Entretien en ligne entre des vice-Premiers ministres vietnamien et russe

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, président du sous-comité vietnamien du Comité intergouvernemental Vietnam–Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, a eu, le 22 août, un entretien en ligne avec son homologue russe Dmitry Chernyshenko, président du sous-comité russe.

Les deux vice-Premiers ministres ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des accords signés afin d’approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Dmitry Chernyshenko a salué les résultats de la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, tout en proposant de continuer à appliquer le plan directeur de coopération jusqu’en 2030, notamment dans l’industrie, l’agriculture, la santé et le commerce.

Les deux parties ont reconnu qu’il existait encore une large marge de manœuvre pour développer le commerce bilatéral et élargir les marchés. Elles ont également convenu de renforcer leur coordination afin de lever les obstacles et de stimuler les exportations de l’une sur le marché de l’autre, en particulier pour les produits agricoles, les textiles et les biens de consommation.

Dans le secteur de l’énergie, les deux dirigeants ont discuté de la coopération dans l’exploitation pétrolière et gazière ainsi que des projets de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a salué l’appui de la Russie dans la formation de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam et exprimé le souhait d’intensifier la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d’examiner des mesures concrètes pour promouvoir la coopération bilatérale. -VNA/VI