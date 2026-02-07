Entrée gratuite à Yen Tu jusqu'en 2028 : un geste fort pour le patrimoine et le tourisme

Le 5 février, le Conseil populaire de la province de Quang Ninh (Nord) a adopté une résolution instaurant la gratuité totale des visites de l'Ensemble de monuments et de paysages de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac.

Cette mesure s'appliquera de 2026 jusqu'à la fin de l’année 2028. Cette décision traduit la profonde reconnaissance de la province envers la population, les dignitaires bouddhistes et les nombreux visiteurs qui ont contribué à la préservation du site ainsi qu'à l'élaboration du dossier de candidature.

Elle intervient quelques mois après l'inscription officielle de Yen Tu au patrimoine culturel mondial immatériel de l'humanité, le 12 juillet 2025.

Elle constitue également un levier important pour valoriser l'image de Yen Tu, berceau spirituel du bouddhisme Truc Lam, étroitement lié à la vie religieuse et à l’œuvre du Roi-Bouddha Tran Nhan Tong. Au-delà des retombées économiques, cette résolution porte une signification soico-politique profonde, consolidant l'image de marque de Quang Ninh en tant qu'unique province nationale abritant désormais deux patrimoines mondiaux de l'humanité.



Avec la nouvelle politique de gratuité, Yen Tu s'affirme comme un lieu de rassemblement de la fierté nationale et une adresse en or pour sensibiliser la jeunesse aux traditions.- VNA/VI