Entrée en fonction fluide de l’administration locale à deux niveaux à Hô Chi Minh-Ville

Des personnes viennent effectuer des démarches administratives lors du premier jour de mise en place du modèle d'administration locale à deux niveaux dans le quartier de Phuoc Thang, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Comme dans le reste du pays, à 8h du matin le 1er juillet, le nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux est officiellement entré en fonction à Hô Chi Minh-Ville. Les cadres et fonctionnaires des 168 communes, quartiers et de la zone spéciale de la ville se sont immédiatement mobilisés pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité des activités dès ce premier jour.



Lors de la cérémonie d’annonce du lancement de ce nouveau modèle, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Van Nen, a réaffirmé la détermination des autorités à garantir le bon fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux.



« La seule mesure juste dans toute réforme, c’est le bien-être et la qualité de vie des citoyens », a-t-il souligné.



Portée par cet engagement, l’équipe de cadres et fonctionnaires des 168 entités locales a laissé une impression positive dès le premier jour de mise en œuvre du nouveau modèle administratif.



Au Centre d’administration publique du quartier de Gia Dinh, plusieurs dizaines de dossiers liés à l’immobilier et aux affaires ont été recensés dès le 1er juillet. Il s’agissait de procédures nouvellement décentralisées au niveau communal. Pourtant, les agents ont travaillé avec efficacité et assurance : tous les dossiers ont été traités sans difficulté.



Vo Van Sy, directeur adjoint du Centre, a indiqué que ce bon démarrage était le fruit d’une préparation rigoureuse, allant de l’aménagement des locaux à la formation du personnel, en passant par les tests techniques et le déploiement d’équipes compétentes et expérimentées.



Dans le quartier de Vung Tau, de nombreux citoyens venus accomplir des démarches administratives ont exprimé leur satisfaction quant à l’accueil et à l’efficacité du personnel.



Selon Phan Trong Hien, président du Comité populaire de la zone spéciale de Con Dao, afin d’accélérer le traitement des démarches administratives au profit des particuliers et des entreprises, de nouveaux équipements ont été installés et la vitesse de transmission des données a été triplée, assurant ainsi un fonctionnement fluide dès le lancement du nouveau système.



Le Ngoc Hai, habitante du quartier de Linh Xuan, a exprimé l’espoir que l’esprit d’innovation à l’origine de cette réforme sera maintenu dans la durée. Elle a souligné les avantages pratiques qu’elle en attend : simplification des procédures, réduction des déplacements inutiles, gain de temps.



Dans le quartier de Di An (ancienne province de Binh Duong), le guichet unique pour la réception des dossiers a fonctionné de manière stable, sans encombrements ni retards.



Tran Thi Thanh Thuy, présidente du Comité populaire du quartier de Di An, a reconnu quelques difficultés techniques initiales liées aux changements organisationnels, mais a affirmé que l’ensemble des agents étaient pleinement conscients de leurs responsabilités et faisaient tout pour ne pas impacter négativement la population.



Enfin, Tran Cong Hau, vice-président du Comité populaire du quartier de Saïgon, a précisé que parmi plus de 1.000 tâches nouvellement décentralisées au niveau communal, plusieurs étaient inédites pour les agents locaux. Toutefois, grâce à la mobilisation d’équipes qualifiées, les dossiers ont été traités efficacement dès le premier jour.– VNA/VI