Entre le Vietnam et l’ONU, un partenaire fiable pour la paix, la coopération et le développement

Depuis son adhésion à l’ONU, le 20 septembre 1977, le Vietnam est toujours un partenaire fiable, un membre actif et a apporté de nombreuses contributions importantes à la mise en œuvre des missions de l’ONU, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le président de l'Assemblée générale de l'ONU Abdulla Shahid à New York, le 16 mai 2022. Photo:VNA





Dans l’œuvre de rénovation, lancée en 1986, la coopération entre le Vietnam et l’ONU s’est développée fortement, largement et efficacement, a poursuivi le chef de la diplomatie vietnamien.



Les programmes et projets de l’ONU ont apporté d’importantes contributions au processus de rénovation et d’intégration internationale du Vietnam, notamment dans le développement des infrastructures socio-économiques, l’éducation, la santé, la réduction de la pauvreté, la protection de l’environnement, le partage des expériences de développement, a-t-il précisé.



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA





Le pays a été également élu à la Commission du droit international de l’ONU pour le mandat 2017-2021, au Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2014-2016. Il a présenté sa candidature à un siège au Conseil pour le mandat 2023-2025 afin de continuer de contribuer à la promotion des droits de l’homme dans le monde.



Membre non permanent du Conseil de sécurité pour les mandats 2008-2009 et 2020-2021, le Vietnam a proposé de nombreuses initiatives et solutions aux problèmes mondiaux, a fait savoir le ministre Bui Thanh Son.



Les soldats de l'hôpital de campagne de niveau 2 n°1 sur le point d'embarquer dans un avion pour le Soudan du Sud pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Photo: VNA

En juin 2014, le Vietnam a pour la première fois participé aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Depuis lors, le pays a envoyé 512 officiers militaires et quatre officiers policiers aux forces de maintien de la paix de l’ONU en Afrique et au siège de l’ONU, affirmant sa responsabilité à l’égard de la sécurité internationale et rehaussant l’image des soldats vietnamiens dans l’exercice de la mission de messagers de la paix et de l’amitié.

Avec la devise d’être proactif, actif, sincère, fiable et responsable, le Vietnam continue de faire de son mieux pour contribuer au renforcement du rôle central de l’ONU dans le système de gouvernance mondiale, tout en oeuvrant pour la paix durable, l’indépendance nationale, la démocratie, la coopération au développement et le progrès social, a-t-il conclu. – VNA