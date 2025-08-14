Entre la France et le Vietnam, des relations mutuellement bénéfiques: consule générale de France

Emmanuelle Pavillon-Grosser a pris ses fonctions de consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville en 2021 et a depuis été témoin de certains des événements les plus marquants des relations franco-vietnamiennes, notamment le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et la visite d’État du président français Emmanuel Macron. Elle s’entretient avec Việt Nam News sur son expérience dans le pays et l’état des relations entre les deux pays.



- Quels ont été les événements marquants liés aux relations bilatérales entre le Vietnam et la France durant votre mandat ?



Au cours des quatre dernières années, les relations entre le Vietnam et la France se sont renforcées, passant d’une coopération dans des domaines spécifiques à un partenariat stratégique global.



Depuis la pandémie de Covid-19, la France a fait preuve de solidarité en soutenant le Vietnam avec deux millions de vaccins (directement et via COVAX).



Ces dernières années ont été marquées par un engagement politique intense, comme en témoigne la multiplication des projets communs dans divers domaines entre les deux pays.



En 2023, nous avons célébré le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre nos deux pays.



Je garde un excellent souvenir de deux cycles de « sessions » organisés par l’Institut français de Hô Chi Minh-Ville.



Autrefois liés à la cuisine, ces événements ont accueilli Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines du Palais présidentiel français, qui a également co-organisé les Prix Baguette pour commémorer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam. Un moment émouvant a été la victoire d’une jeune Vietnamienne au premier prix du concours des Prix Baguette.

La consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, Emmanuelle Pavillon-Grosser, explore les simulateurs de vol Airbus lors d’une visite à l’Académie d’aviation de Vietjet (VJAA) en mars 2024 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville.

Un autre événement lié à la mode et au design a été organisé, avec notamment un concours pour jeunes créateurs et une exceptionnelle « Nuit de la mode ».



En 2024, les relations bilatérales entre les deux pays ont atteint un nouveau niveau.



Suite à la visite historique du ministre français des Armées au Vietnam, le président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, a effectué une visite officielle en France, contribuant ainsi à hisser les liens entre les deux pays au rang de « Partenariat stratégique global ».



L’année 2025 s’est ensuite ouverte par une visite d’État du président français Macron au Vietnam.



De nombreux accords stratégiques ont été signés lors de cette visite dans divers domaines, notamment la défense, l’aviation, le ferroviaire, l’espace, la santé et l’énergie.



Quelques semaines après sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu en France pour participer à la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans et pour des activités bilatérales.



- Quels sont les avantages de cette relation pour les deux pays ?



La France et le Vietnam collaborent dans divers domaines, contribuant au renforcement des capacités et au développement des deux nations.



Des événements sont organisés par l’Institut français du Vietnam, qui collabore avec des partenaires vietnamiens, tels que l’Institut d’échanges culturels avec la France.



L’Institut français du Vietnam a soutenu financièrement la création de l’Association vietnamienne des effets visuels et de l’animation.



Le studio français AC3 a participé aux célébrations du 50e anniversaire de la Réunification du Vietnam avec une projection lumineuse spectaculaire sur la façade du siège du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville le 30 avril.



Sur le plan économique, environ 300 entreprises françaises sont implantées au Vietnam.



À Hô Chi Minh-Ville, des entreprises françaises ont participé à la construction de la ligne 1 du métro, dont la mise en service est prévue pour décembre 2024.



Artelia a notamment été sélectionnée comme cabinet de conseil en santé, sécurité et environnement, tandis que le groupe Bureau Veritas était responsable de l’évaluation et de la certification de la sécurité du projet.



Le récent « French Tech Summit Vietnam 2025 » s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville le 27 mai et a réuni plus de 1.600 experts du numérique et des technologies, ainsi que la ministre française de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chappaz.



L’événement était organisé par des organisations économiques françaises, dont La French Tech Vietnam et la Chambre de commerce et d’industrie franco-vietnamienne, témoignant du dynamisme et du potentiel de coopération entre les deux pays en matière d’innovation, de technologie et d’intelligence artificielle.



La coopération scientifique entre les scientifiques vietnamiens et français connaît une croissance positive.



En 2024, une campagne de recherche océanographique baptisée PLUME (Transport de particules le long des panaches fluviaux et leur impact sur les écosystèmes côtiers au large du Vietnam) a été lancée avec la participation de plus de 30 scientifiques français et vietnamiens et du navire de recherche Antea de la Flotte océanographique française.



L’objectif est d’étudier et de comprendre l’impact des panaches fluviaux sur la qualité de l’eau.



Plus de 90 programmes d’enseignement français offrent un enseignement de qualité à des coûts raisonnables à plus de 7.000 étudiants de premier et deuxième cycles au Vietnam.



Dans le domaine de la santé, les hôpitaux français accueillent des médecins vietnamiens francophones pour des formations spécialisées ou approfondies.



Au cours de l’année universitaire 2024-2025, ils ont sélectionné 44 médecins et internes pour une formation en France.



La France a également soutenu des programmes de troisième cycle dans les principales universités médicales et pharmaceutiques du Vietnam et a financé la formation de nombreux étudiants en médecine, dont 20 doctorants et 34 étudiants en master (deuxième année de master), entre 2013 et 2022.



Ce ne sont là que quelques exemples qui illustrent la coopération concrète et efficace entre les deux parties, qui profite directement aux populations des deux pays.



- Quelles sont vos impressions sur le peuple et le Vietnam ?

J’ai eu l’occasion de découvrir le Vietnam et d’en apprendre davantage sur ses habitants. Je suis ravie d’avoir rencontré des personnes dynamiques, à l’esprit entrepreneurial et toujours tournées vers l’avenir.

La consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, Emmanuelle Pavillon-Grosser (maillot blanc), a rencontré des élèves au Centre d’entraînement de l’Académie de football de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville

J’ai toujours été impressionnée par l’enthousiasme des jeunes Vietnamiens à nos événements, qu’il s’agisse de design, de gastronomie ou de transition énergétique.



Cette ouverture d’esprit est un atout pour la jeune génération et son avenir.



- Quel est votre avis sur l’avenir des relations entre le Vietnam et la France ?



La France et le Vietnam partagent des liens historiques riches et une aspiration commune à promouvoir la coopération dans tous les domaines. Je suis convaincue que nous réunissons toutes les conditions nécessaires pour poursuivre le développement de cette coopération.



J’espère que le lien entre nos peuples se renforcera encore et que de plus en plus de Français et de Vietnamiens, en particulier les jeunes, auront l’opportunité de découvrir et d’expérimenter la merveilleuse beauté de nos deux pays. – VNS/VNA/VI