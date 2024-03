Ensemble, une course francophone pour promouvoir la solidarité et le bien-être de tous

Intitulée «Ensemble», la deuxième édition de la Course de la Francophonie se veut fédératrice, inclusive et intergénérationnelle. Photo: CVN

La Course de la Francophonie a eu lieu le 24 mars 2024, devant l’entrée principale du parc Thông Nhât - lac Thiên Quang (arrondissement Hai Bà Trung, Hanoi). Plus de 1.800 participants de tous âges ont participé à cet événement culturel et sportif destiné aux francophones, francophiles et amateurs de sport.

Suite au succès de la première édition tenue en 2022, l’Agence universitaire de la Francophonie en Asie-Pacifique (AUF Asie-Pacifique), l’ambassade de France au Vietnam et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont conjointement organisé la 2e édition de la Course de la Francophonie, le 24 mars 2024, autour du lac Thiên Quang à Hanoi.

Un rendez-vous pour promouvoir les valeurs-clés de la francophonie

Ayant l’ambition de devenir une rencontre régulière pendant le Mois de la Francophonie, ce rassemblement vise plusieurs objectifs : mettre en lumière la vitalité de la communauté francophone au Vietnam ; promouvoir les valeurs-clés de la francophonie (solidarité, tolérance et vivre-ensemble) ; renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté francophone ; contribuer à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

"À l’image de la langue française, le sport rassemble les individus au-delà de leurs nationalités et de leurs différences. Que vous soyez des coureurs chevronnés, des amateurs passionnés ou simplement joggeurs du dimanche, cette journée vient célébrer l’union entre la francophonie et le monde du sport, une union qui incarne parfaitement les valeurs de diversité, de respect, de solidarité et d’excellence", a déclaré Laurent Sermet, directeur régional de l’AUF en Asie-Pacifique.

Chaque édition de la course adopte un thème en cohérence avec les ODD et les valeurs de la francophonie.

"Ensemble"

Intitulée "Ensemble", cette deuxième édition de la Course de la Francophonie se voulait fédératrice, inclusive et intergénérationnelle. Elle a mis en avant le thème inspirant du bien-être de tous et à tout âge, qui constitue l’objectif N°3 des ODD définis par les Nations Unies.

La Course de la Francophonie 2024 ambitionne de devenir un rendez-vous pour la promotion du bien-être sous toutes ses formes : le bien-être physique : le bien-être mental : le bien-être professionnel et le bien-être social.

"Ensemble", la francophonie se positionne comme une force positive engagée dans l’amélioration globale de la qualité de vie, démontrant ainsi que le bien-être est un objectif atteignable grâce à la solidarité et à l’action collective.

L’événement a enregistré plus de 1.800 inscriptions, comprenant des élèves, des étudiants, des enseignants, des entreprises, des institutions diplomatiques, des étrangers et des organisations francophones à Hanoï. La course comprenait trois catégories : 2.5 km, 5 km et 10 km, adaptées aux capacités et aux besoins de chaque participant.

"Ensemble", la Course de la Francophonie a été une des courses amusantes ayant la structure des prix la plus diversifiée en comprenant 37 prix décernés aux champions et championnes de chaque catégorie, au participant(e) le (la) plus jeune, le (la) plus âgé(e), à l’équipe ayant le plus grand nombre de participants, dont tous les membres ont fini la course et au premier group inscrit…

De nombreuses activités d’échange et d’expositions culturelles de près de 40 stands et 28 performances artistiques en français, provenant d’écoles maternelles, d’écoles primaires, de collèges, de lycées, des universités enseignant le français et en français à Hanoi, ainsi que des organisations, des ambassades, des entreprises francophones, ont été organisées en marge de l’événement.

"Ensemble", la francophonie se positionne comme une force positive engagée dans l’amélioration globale de la qualité de vie, démontrant ainsi que le bien-être est un objectif atteignable grâce à la solidarité et à l’action collective. – CVN/VI