Enquête sur deux bateaux de pêche ayant démonté leurs dispositifs de surveillance en mer

Deux bateaux de pêche au port de l'escadron 301. Photo : VNA

Les forces du Commandement de la 3e région des Garde-côtes ont escorté les navires KG 94933 TS et KG 95598 TS jusqu’au port de l’escadron 301, afin de poursuivre l’enquête et le traitement conformément à la loi pour des signes de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).



Le 12 novembre à 10h30, lors d’une patrouille dans les eaux méridionales, les forces compétentes ont découvert le navire KG 94933 TS accosté au KG 95598 TS, ce présentant des signes de comportement suspect. L’inspection a révélé que les systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS) des deux bateaux avaient été démontés. Deux autres appareils VMS ont également été saisis, sans identification de leur navire d’origine. Les autorités ont en outre constaté des modifications anormales sur l’immatriculation du navire KG 95598 TS.



Considérant ces faits comme une violation liée à la pêche INN, les forces de la 3e Région ont demandé aux capitaines des deux navires de regagner le port afin de servir l’enquête et d’être traités conformément aux dispositions légales. -VNA/VI