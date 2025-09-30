Encourager le privé à investir dans les infrastructures numériques. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a signé le 29 septembre, la Décision n°2161/QĐ-TTg approuvant le Programme visant à encourager les entreprises privées à participer au développement des infrastructures de télécommunications et d’autres infrastructures au service de la transformation numérique nationale d’ici 2030.

Cette décision constitue une étape importante pour mobiliser pleinement le potentiel du secteur privé et utiliser efficacement toutes les ressources de la société au profit du développement des infrastructures numériques.



Développer des infrastructures numériques modernes, intelligentes et durables

L’objectif général du Programme est d’attirer une participation accrue des entreprises privées dans l’investissement et la construction d’infrastructures de télécommunications ainsi que de nouveaux types d’infrastructures numériques à fort potentiel de croissance, tels que les centres de données, l’informatique en nuage, les infrastructures physiques-numériques, les infrastructures de services numériques et autres technologies de pointe. L’accent est mis sur le développement de réseaux haut débit de qualité, constituant une base solide pour la transformation numérique globale, au service de l’économie numérique, de la société numérique et du gouvernement numérique.

Parallèlement, le Programme insiste sur la nécessité de lever les obstacles institutionnels et politiques afin de créer un environnement commercial égalitaire, transparent et compétitif. L’une des orientations clés consiste à encourager les entreprises privées à être pionnières dans l’innovation, l’application de technologies avancées et le développement d’infrastructures numériques modernes, intelligentes, écologiques et durables, conformes aux normes internationales et aux tendances d’intégration mondiale.



Objectifs spécifiques d’ici 2030

Le Programme fixe une série d’objectifs concrets, notamment :

Les entreprises privées investiront et posséderont au moins quatre nouveaux câbles sous-marins internationaux afin de renforcer la connectivité.

Le chiffre d’affaires des services de télécommunications mobiles terrestres n’utilisant pas de fréquences radioélectriques enregistrera une croissance annuelle moyenne de 12 à 15 %, contribuant à diversifier le marché et les services.

Le chiffre d’affaires des services de télécommunications fixes à haut débit connaîtra une croissance annuelle moyenne de 10 à 12 %.

Les entreprises privées construiront de nouveaux centres de données modernes, de grande envergure, conformes aux normes internationales et écologiques, avec une capacité totale représentant au moins 50 % de la capacité nationale destinée au public.

Attirer au moins deux grands groupes technologiques mondiaux à investir dans des centres de données et des centres d’intelligence artificielle au Vietnam.

Renforcer la participation des entreprises privées au développement d’infrastructures physiques-numériques dans des domaines tels que les villes intelligentes, les transports intelligents, les ports intelligents, les usines intelligentes et l’agriculture intelligente, à travers des projets pilotes et des déploiements locaux.

Former au moins deux entreprises privées vietnamiennes d’envergure, capables d’intégrer les chaînes de valeur mondiales dans le domaine des infrastructures numériques et de jouer un rôle moteur dans l’écosystème numérique national.

Créer un environnement favorable aux entreprises

Pour atteindre ces objectifs, le Programme prévoit de faciliter la mise en œuvre des projets d’investissement par les entreprises privées. Le gouvernement promulguera des directives précises et organisera l’utilisation partagée des infrastructures techniques intersectorielles (transports, énergie, éclairage public, alimentation et évacuation d’eau, télécommunications et autres).

En parallèle, la simplification et la réduction des procédures administratives, ainsi que la généralisation des services publics en ligne intégralement dématérialisés dans les domaines de l’investissement, du commerce et de la construction d’infrastructures numériques, seront menées conformément à la Résolution n°66/NQ-CP du 26 mars 2025.

Le Programme prévoit également de réviser et compléter les politiques préférentielles en faveur des entreprises de haute technologie, en particulier celles développant des produits et services d’infrastructures numériques relevant de la liste des technologies de pointe. Une priorité particulière sera accordée aux produits « Make in Vietnam », tout en élargissant les bénéficiaires des mesures incitatives aux start-up technologiques et aux PME.

Mobiliser les ressources et garantir l’énergie verte

Une autre mission essentielle consiste à mobiliser les ressources nécessaires pour encourager la participation du secteur privé. Des politiques incitatives seront mises en place pour les projets de grands centres de données, d’informatique en nuage et d’infrastructures mobiles à partir de la 5G.

Par ailleurs, un mécanisme d’achat direct d’électricité entre les producteurs d’énergies renouvelables et les grands consommateurs sera mis en œuvre, permettant aux centres de données d’accéder à des sources d’énergie verte et de contribuer ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Développer la connectivité internationale et l’IoT

Concernant les infrastructures techniques, le Programme vise à étendre la couverture 5G dans les zones industrielles, les zones de haute technologie, les grandes zones urbaines et dans les localités à fort potentiel de développement de l’économie numérique, avant une extension progressive à l’échelle nationale.

Parallèlement, de nouveaux câbles terrestres et sous-marins internationaux seront déployés afin d’assurer une connectivité internationale sûre, diversifiée et performante. L’objectif est de hisser le Vietnam parmi les pays leaders de la région en termes de nombre, de capacité et de qualité de connexions internationales, renforçant ainsi son attractivité pour les investisseurs étrangers dans les domaines des centres de données, de l’intelligence artificielle et de l’informatique en nuage.

Le Programme prévoit en outre le développement d’infrastructures de l’Internet des objets (IoT) à large échelle, basées sur les réseaux 4G et 5G, dans les zones industrielles et les villes intelligentes, afin de répondre aux besoins de connexion de millions d’appareils. Les opérateurs de télécommunications proposeront des forfaits spécialisés, des interfaces de programmation (API) et des outils techniques de soutien pour permettre aux entreprises privées de développer des plateformes, solutions et applications IoT au service de la transformation numérique.- VNA/VI