En janvier, les échanges commerciaux Vietnam-États-Unis atteignent plus de 11 milliards de dollars

Selon l'Office général des statistiques, en janvier 2025, les échanges commerciaux Vietnam et les États-Unis ont atteint 11,1 milliards de dollars. Le Vietnam a exporté vers les États-Unis 9,8 milliards de dollars, réalisant un excédent commercial de 8,5 milliards de dollars, en baisse de 3,5 % par rapport à la même période en 2024.

Selon les experts commerciaux, les États-Unis sont un marché clé auquel de nombreuses entreprises vietnamiennes s’intéressent pour promouvoir leurs activités d’importation et d’exportation. Le Vietnam attire et reçoit des capitaux d’investissement versés par les États-Unis, notamment dans les micropuces et les semi-conducteurs. Le Vietnam joue désormais un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des États-Unis, tandis que les entreprises américaines apportent des contributions majeures à la transformation et au développement économiques du Vietnam.

Un représentant de l’Office du commerce du Vietnam aux États-Unis a indiqué que pour augmenter les exportations vers le marché américain, les entreprises nationales devraient se coordonner avec les importateurs et les distributeurs aux États-Unis pour étudier des méthodes de paiement flexibles et soutenir le partage des risques, en particulier dans les premières étapes de l'accès au marché. Pour les produits agricoles et alimentaires, les entreprises devraient envisager les investissements dans des entrepôts frigorifiques pour établir des centres de distribution de marchandises vietnamiennes dans des ports suffisamment grands pour servir de nombreux groupes de produits. Cela contribuera ainsi à réduire les coûts, créant ainsi une position proactive pour les entreprises afin de mettre leurs produits sur le marché.



En outre, l'augmentation des exportations vers les États-Unis oblige les entreprises vietnamiennes à accorder davantage d’attention au respect des règles commerciales. D’autre part, les entreprises doivent éviter le risque d’être poursuivies, interrogées et soumises à des mesures de défense commerciale, à l’évasion fiscale et à d’autres restrictions que les États-Unis pourraient imposer pour soutenir la production nationale.



En 2024, le commerce bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis a atteint plus de 132 milliards de dollars américains, dont 119 milliards de dollars des exportations vietnamiennes, en hausse de 23,3 % sur un an. Les principaux produits d'exportation du Vietnam vers les États-Unis comprennent les chaussures, les meubles en bois, les machines et les équipements optiques… - VNA/VI