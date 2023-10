En France, un cursus universitaire en langue et culture vietnamiennes resserre les liens bilatéraux

Le projet «Tremplin pour le Vietnam», une collaboration entre l'Université Paul-Valéry Montpellier III de France et l'Université de Langues et d'Etudes Internationales – Université nationale du Vietnam à Hanoï, a affirmé son rôle de « passerelle » pour relier la jeunesse française à la culture et à la langue vietnamiennes.

Un séminaire sur les 50 ans de relations Vietnam-France organisé dans le cadre du programme "Tremplin pour le Vietnam". Photo: VNA

Initié en 2019, le programme d'enseignement universitaire en langue et culture vietnamiennes suscite un intérêt auprès de la jeunesse française, avec 20 étudiants inscrits en première année. Jusqu'à présent, ce programme, chargé par le professeur Pierre Journoud, a formé une centaine d'étudiants.

Selon le professeur Pierre Journoud, le projet est fortement soutenu par l'Université française Paul-Valéry Montpellier III et l'ambassade du Vietnam en France. Son objectif est de rendre le Vietnam plus populaire auprès des jeunes français et même des plus âgés puisque ce cursus s'adresse aux 18-78 ans.

Le programme se concentre principalement sur l’enseignement de l’histoire, de la culture et de la langue vietnamiennes, aidant les apprenants à mieux comprendre le Vietnam. En outre, il couvre également des sujets économiques, commerciaux et environnementaux, a-t-il indiqué.

En plus des cours de langue et de culture vietnamiennes en classe, les étudiants ont également la possibilité d'assister à des séminaires ou colloques et de participer à des activités parascolaires pour mieux comprendre la communauté vietnamienne en France.

Le projet devrait contribuer à renforcer la coopération franco-vietnamienne, a-t-il ajouté.