En battant la Thaïlande, le Vietnam remporte l'ASEAN Cup 2024

En battant la Thaïlande au score 3-2 lors du match retour de la finale tenu à Bangkok, le Vietnam a remporté le championnat d'Asie du Sud-Est de football pour la troisième fois avec un score final de 5-3.

C'est la troisième fois que le Vietnam remporte le titre de champion de ce tournoi, après les éditions de 2008 et de 2018.

Lors du match retour, Tuan Hai et Hai Long ont chacun marqué un but, en plus du but contre son camp de Pansa Hemviboon.