En 2022, les exportations de bois et ses produits dérivés atteignent les objectifs fixés

Malgré les perturbation politiques et les bouleversements économiques du monde en 2022, les entreprises spécialisées dans la production de meubles en bois destinés à l'exportation se sont efforcées d’atteindre les objectifs fixés.

Selon les statistiques du Département général des douanes, les exportations de bois et ses produits dérivés sont estimées à 15,8 milliards de dollars, dont les exportations de dérivés de bois ont rapporté 10,92 milliards de dollars, en hausse de 6,7% en rythme annuel.

Nguyên Liêm, PDG de la société par actions Lam Viet a estimé que malgré des difficultés telles que le taux d'intérêt bancaire élevé jusqu'à 12% / an depuis juin 2022, l'arrêt des investissements des entreprises immobilières, et la forte inflation de certains pays, la filière bois devait aussi trouver une voie de développement alternative pour les produits d'ameublement, qui consiste à valoriser les rebuts pour compenser le défaut d'exportation.

Alors que les exportations de bois ont diminué, celles de copeaux et de granulés de bois ont fortement augmenté. Le Vietnam a exporté des granulés de bois principalement vers la République de Corée, le Japon et l'Europe, tandis que les copeaux de bois, vers la Chine.

La demande du marché mondial pour le bois et ses produits dérivés a diminué en raison de l'impact de l'inflation, de la réduction des dépenses des consommateurs pour les produits de bois, ce qui a entraîné les impacts de l'industrie vietnamienne du bois. Les fluctuations des matières premières nationales obligent également les entreprises à chercher à maintenir leur production.

Selon un représentant de la société par actions An Cuong, si depuis juin 2022, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont souffert progressivement d'un manque de commandes, sa compagnie peut signer encore un contrat à long terme pour la fourniture de produits du bois sur le marché américain.

An Cuong a signé avec le groupe immobilier SumitomoForestry America un accord de coopération, devenant ainsi le seul fournisseur stratégique de produits d’ameublement pour ce groupe. Cela contribue à promouvoir l'industrie vietnamienne du bois, à élargir les opportunités de promotion du nom d’An Cuong sur les marchés étrangers et à augmenter ses revenus d'exportation.

Do Van Hai, directeur de la sarl d’import-export des produits sylvicoles Hai Oanh, a partagé que grâce à la production et à l'exportation de copeaux de bois et de granulés de bois, son entreprise peut continuer à se développer. "Si nous exportons uniquement des barres de bois, nous ne pouvons pas résister à la situation économique difficile actuelle, en particulier à la forte augmentation du taux d'intérêt bancaire", a-t-il ajouté.

Par conséquent, afin de générer des bénéfices, de maintenir la production, les entreprises doivent également investir dans l'amélioration de la qualité, vendre des rebuts de l’industrie du bois. Les entreprises ne peuvent qu'affirmer leur notoriété sur le marché, gagner la confiance des clients et se développer durablement, en s'appuyant sur la qualité de leurs produits. -VNA/VI