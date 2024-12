En 11 mois, le pays attire près de 31,4 milliards de dollars des IDE

Selon le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, en novembre, les IDE, mobilisés sous forme de capitaux nouvellement enregistrés, d’investissement additionnels, d’achats d'actions et d’apports de capitaux, sont assez importants par rapport aux autres mois de l'année, avec près de 4,12 milliards de dollars, soit 13,1% du capital d'investissement total du pays en 11 mois.

Donc, en 11 mois, le total des IDE mobilisés sous forme de capitaux nouvellement enregistrés, d’investissement additionnels, d’achats d'actions et d’apports de capitaux a atteint près de 31,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 1% sur un an.

En ce qui concerne le décaissement des capitaux, au 30 novembre, environ 21,68 milliards de dollars d’IDE ont été débloqués, soit une augmentation de 7,1% par rapport à la même période en 2023.

En termes de secteurs d’investissement, les investisseurs étrangers ont investi dans 18/21 industries économiques nationaux. L'industrie de transformation et de fabrication arrive en tête avec un capital d'investissement total de près de 20,2 milliards de dollars, représentant près de 64,4 % du capital d'investissement total.

Le secteur immobilier occupe la deuxième place avec près de 5,63 milliards de dollars, représentant plus de 17,9 % du capital d'investissement total. Viennent ensuite les secteurs du commerce de gros et de détail ; production et distribution d'électricité avec un capital social total de près de 1,37 milliard de dollars et plus de 1,12 milliard de dollars, respectivement.

Parmi 110 pays et territoires investissant au Vietnam en 11 mois, Singapour est en tête avec un capital d'investissement total de près de 9,14 milliards de dollars, représentant plus de 29,1 % du capital d'investissement total. La République de Corée arrive en deuxième avec plus de 3,89 milliards de dollars tandis que la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon… occupent la troisième.

Parmi les 55 villes et provinces du pays recevant des capitaux d'investissement étrangers en 11 mois, Bac Ninh est en tête avec près de 5,04 milliards de dollars, représentant 16% du capital d'investissement total du pays. Viennent ensuite Quang Ninh avec plus de 2,29 milliards de dollars, Hô Chi Minh, 2,28 milliards de dollars.

Estimant l'attraction des investissements étrangers au Vietnam, le Département des investissements étrangers a précisé que les capitaux d'investissement étranger continuaient de se concentrer fortement sur les localités ayant présenté de nombreux avantages comme de bonnes infrastructures, des ressources humaines stables, des efforts de réforme des procédures administratives... -VNA/VI