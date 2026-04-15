Émulation et récompenses doivent accompagner l'objectif d'une croissance à deux chiffres, selon le PM

Le Premier ministre Lê Minh Hung, président du Conseil central d’émulation et de récompense pour le mandat 2026-2031, a présidé le 15 avril à Hanoï la première réunion du Conseil. Photo : VNA

Le Conseil central d’émulation et de récompense a salué, lors de cette réunion, les progrès récents des mouvements d’émulation patriotique, devenus de véritables moteurs du développement économique, du renforcement de la sécurité nationale et de l’amélioration du niveau de vie des citoyens.

Dans la perspective de la nouvelle étape du pays, les délégués ont souligné que l'émulation doit désormais constituer un écosystème capable de stimuler l'aspiration au dévouement au sein de toute la société. Les récompenses, quant à elles, doivent être attribuées de manière juste et opportune pour mettre en lumière les exemples exemplaires et les modèles innovants.

Le Conseil a donné des avis sur le plan de mise en œuvre du mouvement « Tout le pays s'unit pour le développement socioéconomique vers l'objectif d'une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030 » et les candidatures aux titres « Héros des Forces armées populaires », « Héros du travail ».

En conclusion, le Premier ministre Lê Minh Hung a approuvé les orientations proposées et chargé le ministère de l’Intérieur de finaliser le plan. Il a souligné que les initiatives d’émulation doivent être étroitement alignées avec les objectifs et l’esprit de la résolution du 14e Congrès national du Parti, notamment l’objectif d’une croissance à deux chiffres durable et d’une amélioration du niveau de vie.

Il a insisté sur le fait que les objectifs doivent être mesurables, axés sur les résultats et exempts de formalisme, l'efficacité constituant le principal critère d'évaluation. Il a exhorté les ministères, les secteurs et les collectivités locales à donner la priorité à la réalisation des tâches essentielles définies dans leurs programmes d'action, notamment la réforme institutionnelle, la simplification administrative et la transformation numérique. Plutôt que de disperser leurs efforts sur de nombreux indicateurs, les initiatives d'émulation devraient se concentrer sur des objectifs essentiels, clairement définis et assortis de résultats concrets.

Pour garantir des avancées significatives, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’une prise de conscience collective et d’une action coordonnée au sein de l’ensemble du système politique, ainsi que d’une participation active du monde des affaires et de la population. Le ministère de l’Intérieur a été chargé de rationaliser les initiatives existantes afin d’éviter les doublons et de concevoir un programme national concis et représentatif.

Le Premier ministre Lê Minh Hung, président du Conseil central d’émulation et de récompense pour le mandat 2026-2031, a présidé le 15 avril à Hanoï la première réunion du Conseil. Photo : VNA

Les domaines prioritaires incluent le développement scientifique et technologique, l’innovation, l’amélioration de la productivité et le renforcement de la compétitivité nationale. Une attention particulière sera également accordée à la gouvernance locale, notamment à l’efficacité des administrations à deux niveaux.

Le Premier ministre a par ailleurs insisté sur l'importance de la rigueur budgétaire et de la prévention du gaspillage, notant que des économies d'au moins 10 % sur les dépenses courantes ont déjà été réalisées, et qu'une réduction supplémentaire de 5 à 10 % est visée. Si les économies totales atteignent 20 %, le budget de l'État pourrait bénéficier de 360 billions de dongs supplémentaires (13,6 milliards de dollars) pour les priorités nationales.

Il a conclu en appelant à des réformes administratives plus ambitieuses, à la simplification des procédures pour les entreprises et à une mise en œuvre locale permettant d’identifier et de diffuser les meilleures pratiques. Il a souligné que les dirigeants à tous les niveaux doivent assumer une responsabilité directe dans la levée des obstacles et garantir l’efficacité des initiatives d’émulation tout au long de leur mandat.-VNA/VI