Émouvante traversée maritime des Vietnamiens d’outre-mer vers Truong Sa

Plus de 60 Vietnamiens de l’étranger, venus de 24 pays et territoires, ont pris part au programme de visite des îles de Truong Sa et des plateformes DK1. À travers des gestes concrets et des émotions sincères, ils ont affirmé leur attachement indéfectible à la souveraineté maritime du Vietnam.

Dans l’atmosphère festive du pays tout entier se préparant à commémorer des événements majeurs, tels que le 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, le 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et le 70ᵉ anniversaire de la fondation de la Marine populaire du Vietnam, un programme spécial a eu lieu du 18 au 26 avril : une traversée maritime emmenant les Vietnamiens résidant à l’étranger visiter les soldats et la population du district insulaire de Truong Sa et des plateformes DK1.

Cet événement annuel est organisé depuis 2012 par le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger (ministère des Affaires étrangères) en collaboration avec la Marine populaire du Vietnam. Cette année, le programme a réuni plus de 60 délégués venus de 24 pays et territoires.

Le programme contribue activement à aider les Vietnamiens résidant à l'étranger à mieux comprendre les lignes directrices et les politiques du Parti et de l’État, ainsi que la réalité de la lutte pour la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays.

C’est aussi une opportunité pour les compatriotes d'observer de leurs propres yeux la vie et le travail des cadres, soldats et habitants du district de Truong Sa ; d’échanger, de dialoguer, de s’enquérir de leur situation et de les encourager. C'est également l'occasion pour eux d'exprimer leur amour et leur responsabilité envers les mers et les îles de la Patrie à travers des actions concrètes, significatives et porteuses de sens.

Une traversée de foi, de solidarité et d’amour

Les Vietnamiens résidant à l'étranger émus lors de la cérémonie de levée du drapeau sur l'île Truong Sa Lon. Photo: TNO

Sous le thème « Voyage de la grande unité », cette traversée porte l’aspiration à un Vietnam prospère, durable et uni, où Vietnamiens de l’intérieur et de l’extérieur s’unissent pour l'avenir du pays.

Au cours du voyage, les délégués ont visité les îles de Da Thi, Sinh Ton, Co Lin, Len Dao, Da Tay A, Truong Sa Lon ainsi que la plateforme DK1/8 Que Duong.

Ils ont participé à diverses activités significatives : visites, remise de cadeaux, spectacles artistiques avec les soldats et les habitants des îles ; visites d’écoles, de maisons, de pagodes et d’infirmeries sur les îles émergées ; inauguration du parc Arc-en-ciel sur l’île de Da Tay A ; cérémonie de commémoration des martyrs à proximité de l’île de Gac Ma ; dépôt d'encens au mémorial du président Hô Chi Minh et au monument des héros martyrs ; participation à la cérémonie de lever du drapeau, à une revue militaire et à la marche « Pour notre bien-aimé Truong Sa » sur l’île de Truong Sa Lon.

Pour sa première visite à Truong Sa, M. Nguyen Trung Kien, chef du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger et chef de la délégation, a partagé avec émotion : « Ce n'est qu'en foulant le sol de Truong Sa, en étant témoin des efforts et des sacrifices silencieux des soldats et des habitants des îles lointaines, que j'ai pleinement ressenti la signification sacrée de la Patrie. Cette traversée affirme l’amour du pays et renforce le lien entre la communauté vietnamienne à travers le monde et la mère patrie du Vietnam. »

M. Hoang Xuan Binh, un compatriote vivant en Pologne, a confié : « Je suis extrêmement ému et fier de participer à ce programme. À travers ce voyage, j'ai pu ressentir pleinement les difficultés, les épreuves et la volonté inflexible des cadres et soldats qui protègent jour et nuit nos mers et nos îles. Le voyage m'a fait comprendre que Truong Sa n'est jamais loin – Truong Sa est toujours présent dans le cœur de chaque Vietnamien. »

De retour à l’île de Sinh Ton après dix ans, Mme Truong Thi Hong, une Vietnamienne vivant en Israël, a exprimé : « Je suis très émue de constater que la vie des cadres et soldats sur l'île s'est considérablement améliorée. Les infrastructures sont plus solides et durables, et surtout, la verdure s’est largement répandue. Cela démontre non seulement le développement et la prospérité croissante du Vietnam, mais aussi la détermination du Parti et de l'État à améliorer les conditions de vie des cadres et soldats de la Marine. Ces progrès rassurent davantage les Vietnamiens de l’étranger comme nous. »

Mme Cao Ha Linh, une Vietnamienne résidant à Singapour, a déclaré : « Je suis très honorée de pouvoir visiter les îles relevant de la souveraineté du Vietnam. Je me sens véritablement chanceuse et fière que notre pays compte des personnes qui, jour et nuit, restent fidèles aux îles pour affirmer la souveraineté nationale. » Elle a indiqué qu'elle diffuserait largement les informations sur Truong Sa et cette traversée auprès de la communauté vietnamienne à Singapour, en particulier auprès des jeunes générations.

Des actions concrètes, empreintes d'amour

Nguyen Trung Kien, Président du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, a déclaré que cette traversée maritime était l'occasion pour les Vietnamiens résidant à l'étranger d'exprimer leur attachement à la Patrie, de ressentir directement l'atmosphère de Truong Sa et d'accompagner le pays dans l'œuvre de défense de la souveraineté maritime et insulaire. Photo : TNO

Au-delà de l'émotion, l'amour de la Patrie des Vietnamiens résidant à l’étranger s'exprime par des actions concrètes. Lors de cette traversée, ils ont collecté plus de 2 milliards de dongs en espèces, des cadeaux et du matériel pour soutenir divers programmes, tels que la végétalisation de Truong Sa, la construction de centres culturels polyvalents, l'achat de produits de première nécessité, de matériel médical et de fournitures scolaires destinés aux cadres, soldats et habitants des îles et des plateformes DK1.

Depuis 2012, le montant total des contributions des Vietnamiens résidant à l'étranger en faveur de Truong Sa et des plateformes DK1 avoisine les 30 milliards de dongs, utilisés pour construire des embarcations de souveraineté, des infrastructures civiles, et pour acheter des cadeaux et des produits de première nécessité destinés aux îles.

Par ailleurs, les Vietnamiens résidant à l'étranger expriment également leur amour pour la mer et les îles à travers la création de poèmes, récits et nouvelles, la fondation de clubs Hoang Sa-Truong Sa en France, à Singapour, en République de Corée, en Pologne, etc. Ils mènent également des recherches pour proposer des solutions et inventions destinées à améliorer les conditions de vie des soldats sur les îles, organisent régulièrement des séminaires et expositions affirmant leur amour pour la Patrie, contribuant à diffuser largement auprès des communautés vietnamiennes à l’étranger et de la communauté internationale des messages sur la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.

Le succès du « Voyage de la grande unité » réaffirme la ligne directrice constante du Parti et de l'État consistant à considérer la communauté vietnamienne à l’étranger comme une partie inséparable de la nation vietnamienne, renforçant ainsi la grande union nationale selon l’esprit de la Conclusion n°12-KL/TW, et illustrant de manière plus évidente encore l’attention et la responsabilité du Parti et de l’État à l’égard de cette communauté.

Ce voyage témoigne également de l'amour, de la responsabilité et de la contribution de la diaspora à l'œuvre de construction et de développement du pays en général, ainsi qu’à la défense de la souveraineté sacrée des mers et des îles de la Patrie en particulier. – NDEL/VNA/VI