Le ministère de l'Information et de la Communication et la compagnie générale de la Poste du Vietnam ont officiellement lancé le 15 août une collection de timbres sur des cascades afin de promouvoir l'image du pays, de son peuple et de sa nature.

Émission d'une collection de timbres présentant quatre cascades célèbres du Vietnam. Photo: qdnd.vn

Cette collection comprend quatre échantillons de timbres de 43 x 32 mm conçus par le peintre Nguyen Duc Lan. Ils présentent l'image de quatre cascades célèbres du Vietnam, que sont Dai Yem à Son La (Nord), May à Thanh Hoa (Centre), Pongour à Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) et Suoi Tranh à Kien Giang (Sud).

La collection est disponible sur le réseau postal du 15 août 2022 au 30 juin 2024.