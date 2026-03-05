Emirates reprendra sa liaison Hanoï–Dubaï le 6 mars

Un avion de la compagnie Emirates. Photo : Reuters

Le 6 mars, la compagnie aérienne Emirates reprendra l’exploitation normale de sa ligne Hanoï-Dubaï avec le vol EK395, prévu à 00h25.



Selon les informations communiquées par l’aéroport international de Noi Bai, le vol EK394 en provenance de Dubaï a également atterri le 4 mars à midi, transportant 427 passagers.



D’après une mise à jour datée du 5 mars, la compagnie Turkish Airlines maintient l’exploitation normale de ses vols de passagers et de fret vers Istanbul.



En revanche, Qatar Airways (QR) et Etihad Airways poursuivent l’annulation de leurs vols au départ de Hanoï vers Doha et Abou Dabi.



Auparavant, du 28 février au 4 mars, l’aéroport international de Noi Bai avait enregistré l’annulation de 22 vols, perturbant les déplacements de 4 600 passagers.- VNA/VI