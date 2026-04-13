Élévation des relations Vietnam–Slovaquie au niveau de partenariat stratégique

Les deux Premiers ministres rencontrent la presse. Photo: VNA

À l’issue de leur entretien fructueux, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et son homologue slovaque Robert Fico ont assisté, le 13 avril à Hanoi, à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération bilatérale, suivie d’une rencontre conjointe avec la presse.

En présence des deux Premiers ministres, les ministères, agences et collectivités locales des deux pays ont procédé à l'échange de six documents de coopération. Parmi ceux-ci figuraient un mémorandum d'entente entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère slovaque de la Défense relatif à la coopération dans le secteur de la défense ; un mémorandum d'entente entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le ministère slovaque des Affaires étrangères et européennes et un autre sur la coopération culturelle pour la période 2026-2030 entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère slovaque de la Culture.

Les deux parties ont également signé un accord de coopération entre le Comité populaire de la province de Diên Biên et les autorités de la ville de Vysoké Tatry, portant sur la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle pour la période 2026-2031, ainsi qu'un mémorandum d'entente entre le Comité des normes, de la métrologie et de la qualité du Vietnam (STAMEQ) et l'Office slovaque des normes, de la métrologie et des essais (UNMS), et un autre entre l'Institut vietnamien de l'énergie atomique et l'Institut slovaque de recherche sur les centrales nucléaires.

Lors du point de presse, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que cette visite intervenait à un moment particulièrement important, peu après la consolidation par le Vietnam de son appareil dirigeant. Il a insisté sur le fait que le Premier ministre slovaque était le premier hôte étranger qu'il recevait en sa qualité de chef du gouvernement, et également le premier haut responsable de l'Union européenne à se rendre au Vietnam depuis l'élévation des relations Vietnam-UE au rang de partenariat stratégique global.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung lors du point de presse. Photo: VNA

Dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle, les deux dirigeants ont annoncé la conclusion d’une Déclaration conjointe établissant un partenariat stratégique entre le Vietnam et la Slovaquie. Les deux parties ont convenu de charger leurs ministères des Affaires étrangères d’élaborer rapidement un plan d’action afin de mettre en œuvre ce nouveau cadre de coopération, afin de produire des résultats concrets et bénéfiques pour les populations et les entreprises des deux pays.

Seize documents de coopération ont été signés ou échangés durant la visite dans des secteurs variés tels que la politique, la défense, la sécurité, la culture, l’énergie nucléaire, la santé, le tourisme, la construction navale, ainsi que les relations locales.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la confiance politique, d’élargir la coopération économique, commerciale et d’investissement, de promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité, et d’intensifier les échanges dans les domaines des sciences, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’éducation, du travail, de la culture et du tourisme.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a par ailleurs exprimé sa reconnaissance pour la décision de la Slovaquie de reconnaître la communauté vietnamienne comme la 14e minorité ethnique du pays, une mesure qualifiée de fondement juridique important pour l’intégration et le développement de cette communauté.

Le Premier ministre slovaque Robert Fico, pour sa part, a salué l’accueil chaleureux réservé à la délégation slovaque et a qualifié les échanges bilatéraux de francs et constructifs. Il a souligné que, si les relations politiques sont excellentes, la coopération économique et commerciale reste en deçà des potentialités existantes. Il a ainsi appelé à un renforcement significatif des échanges dans tous les domaines, en particulier dans l’économie et le commerce, en adéquation avec le nouveau niveau de partenariat stratégique.

Le Premier ministre slovaque Robert Fico lors du point de presse. Photo: VNA

Le dirigeant slovaque a également affirmé la volonté de son pays de coopérer avec le Vietnam dans des secteurs prioritaires tels que l’énergie nucléaire, la défense, la finance et l’éducation, et a exprimé le souhait de voir l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre les deux pays afin de stimuler le tourisme et les échanges humains.

En conclusion, le Premier ministre Lê Minh Hung a exprimé sa confiance dans le fait que, grâce à la détermination politique des deux gouvernements et au soutien des milieux d’affaires et des populations, le partenariat stratégique Vietnam–Slovaquie contribuerait au développement prospère des deux nations, ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde. -VNA/VI