Élections législatives : publication des résultats prévue le 22 mars

Les résultats officiels du scrutin devraient être examinés et annoncés par le Conseil électoral national le 22 mars, après la consolidation et la vérification des données transmises par les localités. Photo: VNA

Les élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ont été organisées avec succès, avec un taux de participation atteignant 99,69 % selon les statistiques préliminaires.

Les 34 provinces et villes du pays ont toutes enregistré un taux de participation supérieur à 99 %, dont quatre localités – Lao Cai, Hue, Tuyen Quang et Vinh Long – atteignant 99,99 %. Aucune circonscription électorale n’a dû organiser un nouveau scrutin et aucune localité n’a enregistré un taux de participation inférieur à 50 %.

Cette élection a également été marquée par la participation de nombreux électeurs très âgés. L’électeur le plus âgé est Hoang Thi Tong, 119 ans, de l’ethnie Mong, résidant dans la province de Cao Bang. Dans la province de Lao Cai, on compte 173 électeurs âgés de 100 ans ou plus.

La loi sur l’élection des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires prévoit que le dépouillement des bulletins doit être achevé dans un délai maximal de 24 heures après la clôture du scrutin dans chaque zone de vote. Les résultats préliminaires sont ensuite annoncés sur place, comprenant notamment le nombre de bulletins distribués et recueillis, le nombre de bulletins valides et invalides, ainsi que le nombre et le pourcentage de voix obtenues par chaque candidat.

Le rapport officiel sur les résultats des élections est établi après la consolidation et la vérification des données, comprenant la liste des candidats élus, le nombre de suffrages valides, le nombre de voix obtenues par chaque élu et le pourcentage correspondant.

Après le scrutin, le Conseil électoral national se réunit pour confirmer les résultats des élections et valider le statut des élus. Conformément à la réglementation, les résultats définitifs et la liste des députés élus doivent être publiés au plus tard dix jours après le scrutin, soit avant le 25 mars 2026.

Selon le président de l’Assemblée nationale et président du Conseil électoral national, Tran Thanh Man, les localités procèdent actuellement à la compilation et à la vérification des données afin de les soumettre au Conseil électoral national. Celui-ci devrait se réunir le 22 mars pour examiner et annoncer officiellement les résultats du scrutin. -VNA/VI