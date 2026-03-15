Élections législatives : l’attente d’un appareil d’État rationalisé et plus efficace

Nguyen Thi Thanh Van, vice-présidente de l’Association des entreprises vietnamiennes en Malaisie, répond à un entretien de la VNA. Photo: VNA

Les élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 suscitent un vif intérêt au sein de la communauté vietnamienne résidant à l’étranger.

Dans un entretien accordé aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Kuala Lumpur, Nguyen Thi Thanh Van, vice-présidente de l’Association des entreprises vietnamiennes en Malaisie, a partagé ses analyses sur les acquis de la législature sortante tout en exprimant ses attentes en faveur d’une gouvernance plus agile et plus performante.

Dressent le bilan de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2021-2026, Nguyen Thi Thanh Van a salué la capacité d’adaptation et la détermination de l’organe législatif face à des défis sans précédent. Selon elle, l’adoption de politiques décisives, à l’instar de la Résolution 30/2021/QH15, a constitué un cadre juridique déterminant pour permettre au pays de surmonter la pandémie de COVID-19 et de relancer rapidement l’économie.

Elle a également souligné une évolution importante dans la pensée législative, marquée par le passage d’une logique de gestion administrative à une approche davantage orientée vers la création des conditions du développement, notamment à travers la levée des blocages institutionnels. La multiplication des sessions extraordinaires a ainsi permis de traiter rapidement les questions urgentes d’intérêt national, garantissant une mise en œuvre plus rapide des politiques publiques.

Par ailleurs, la transformation numérique de l’institution parlementaire, illustrée par la généralisation des réunions en ligne et des sessions « sans papier », témoigne d’une modernisation progressive de l’Assemblée nationale, désormais plus efficace, plus transparente, plus proche des citoyens .et plus pratique.

Nguyen Thi Thanh Van considère ce scrutin comme un tournant décisif et un maillon important dans la modernisation du nouveau modèle de gouvernance nationale. La finalisation précoce du personnel dirigeant devrait permettre de réduire les périodes de transition, d'assurer un appareil de direction stable et un focus d’intelligence aux décisions stratégiques dès le début du mandat.

Dans le contexte actuel de rationalisation de l’appareil administratif, ces élections représentent aussi l’opportunité de choisir des représentants compétents, capables de s’adapter à un modèle d’administration locale organisé à deux niveaux.

Pour la nouvelle législature, Nguyen Thi Thanh Van a exprimé l’espoir que les députés feront preuve à la fois de compétence, d’audace et de vision stratégique. Selon elle, ils devront non seulement traduire les orientations du 14ᵉ Congrès national du Parti dans le système juridique et les politiques publiques, mais également maîtriser les nouvelles technologies afin de contribuer à l’efficacité d’un appareil d’État modernisé et plus rationalisé.

La représentante du monde des affaires estime que la priorité demeure la construction d’un système juridique cohérent, stable et tourné vers l’avenir, capable à la fois de résoudre les défis immédiats et de poser les bases d’un développement durable à long terme. Elle a également exprimé le souhait que les futurs députés renforcent leur rôle de passerelle entre les électeurs et l’administration, en traduisant concrètement les aspirations de la population dans les politiques publiques.

Enfin, elle a plaidé pour un renforcement du rôle de supervision des élus sur des questions sociales majeures telles que l’environnement, la santé et l’éducation, afin de répondre aux attentes croissantes de la population dans cette nouvelle phase de développement du pays.-VNA/VI