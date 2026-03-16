Élections législatives : la presse internationale salue le succès de la "grande fête de la nation"

Des personnes issues des minorités ethniques dans la province de Gia Lai se sont rendues aux urnes le 15 mars. Photo : VNA

De nombreuses agences de presse et organes de communication internationaux ont largement couvert le 15 mars, les élections des députés de la 16e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 au Vietnam. De nombreuses agences de presse et organes de communication internationaux ont largement couvert le 15 mars, les élections des députés de la 16e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 au Vietnam.

Cet événement majeur est perçu par les observateurs étrangers comme un événement politique crucial faisant suite au 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, dans un contexte où le pays s'efforce d'atteindre de nouveaux objectifs de développement socio-économique dans la nouvelle étape. Cet événement a suscité l’intérêt des médias issus de diverses régions, notamment de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, de Chine, de Russie, de Cuba, ainsi que des agences de presse occidentales.

Selon l'agence de presse nationale malaisienne BERNAMA, ce scrutin se déroule alors que le Vietnam accélère les objectifs de développement socio-économique et du perfectionnement de son système de politiques publiques en vue d'une nouvelle phase de croissance.

L'agence précise que ces élections générales sont non seulement une occasion pour près de 79 millions d'électeurs d'exercer leur droit et leur devoir civique, mais constituent également une étape concrète dans la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

BERNAMA souligne par ailleurs que cet événement intervient après environ 40 ans du “Doi Moi” (Renouveau), une période marquée par des réalisations historiques et une restructuration efficace de l'appareil étatique.

Le quotidien malaisien The Star a également publié une analyse approfondie sur ce scrutin quinquennal visant à élire les 500 députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale. Le journal souligne que cet événement incarne le droit de maître du peuple, permettant aux citoyens de choisir des représentants exemplaires capables de porter leur volonté et leurs aspirations au sein des instances du pouvoir d'État.

De son côté, la chaîne Al Jazeera a mis en avant l'atmosphère vibrante de la capitale Hanoï, ornée de drapeaux rouges et de banderoles, illustrant parfaitement l’ambiance de la grande fête de la nation. La chaîne qatarie a relayé les attentes de certains électeurs concernant l’accélération du processus de modernisation du pays sous la direction du secrétaire général du Parti To Lam. Après avoir voté le matin du 15 mars, le leader du Parti a affirmé devant la presse que ce scrutin est l'exercice d'un droit démocratique direct permettant de choisir des leaders de confiance pour diriger le développement futur du pays et des localités.

En Chine, l'agence Xinhua a insisté sur la dimension organisationnelle et l'importance politique de ce scrutin national impliquant 79 millions de citoyens.

D'autres médias d'envergure, tels que l'agence de presse russe Sputnik, la télévision centrale de Chine (CCTV), l'agence de presse nationale cubaine Prensa Latina ainsi que plusieurs agences de presse occidentales, ont largement couvert ce scrutin national du Vietnam.

Ces médias soulignent qu'il s'agit d'un événement politique important pour le Vietnam, tout en véhiculant des messages sur «cette grande fête nationale des élections» du Vietnam, notant que ce scrutin est marqué par de nombreuses innovations importantes, reflétant des réformes dans l'organisation et les méthodes de mise en œuvre du processus électoral au Vietnam. -VNA/VI